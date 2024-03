Il Real Madrid segna il gol della vittoria, ma l’arbitro ha già fischiato la fine: caos a Valencia Finale convulso a Valencia, dove il Real Madrid pensava di aver segnato il gol della vittoria per 3-2 al nono minuto di recupero, salvo scoprire che l’arbitro aveva fischiato la fine del match un attimo prima. Caos in campo, espulso Bellingham che aveva insaccato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Finale incredibile e caos totale al Mestalla di Valencia: il Real Madrid pensava di aver segnato il gol della vittoria con Jude Bellingham nell'ultima azione del match, salvo scoprire che un istante prima l'arbitro Gil Manzano aveva fischiato la fine della partita. La sfida accesissima è dunque finita in pareggio, un 2-2 che consente alla squadra di Ancelotti di portare momentaneamente a 7 punti il vantaggio in classifica sul Girona, impegnato domenica a Maiorca. Dopo il termine del match lo stesso Bellingham è stato espulso nel concitato capannello che si è formato intorno al direttore di gara.

Il Valencia si era portato sul 2-0 nel primo tempo in virtù dei gol di Hugo Duro e Yaremchuk, ma poi ci ha pensato Vinicius con una doppietta a pareggiare la gara, fino all'azione finale che ha fatto esplodere le proteste madridiste. Al nono minuto di recupero un calcio d'angolo di Modric è stato respinto fuori area, il pallone è stato conquistato sulla destra da Brahim Diaz che ha crossato al centro per la testa di Bellingham che ha insaccato. Tutto reso inutile dal triplice fischio, che si è sentito nitidamente prima ancora che la sfera arrivasse sulla testa dell'inglese.

Così come si è visto chiaramente Gil Manzano indicare il centrocampo per sancire la fine del match, mentre alle sue spalle il pallone entrava nella rete del Valencia. Non si può parlare dunque di gol annullato, ma di rete arrivata fuori tempo massimo. La rabbia dei calciatori del Real per non aver atteso la fine dell'azione è esplosa a quel punto senza freni. "È un fottuto gol, la palla è in aria", ha urlato Bellingham all'arbitro, che gli ha sventolato il cartellino rosso.

I media madrileni già parlano di "scandalo", alla fine di una settimana che era stata segnata dai veleni del Valencia nel denunciare i favoritismi arbitrali di cui godrebbe il Real. Come si vede, non è solo in Italia che le polemiche sull'operato degli arbitri raggiungono livelli di massima tensione. "C'è poco da dire, è successo qualcosa senza precedenti", ha poi detto Carlo Ancelotti.