video suggerito

Ward-Prowse segna un direttamente da calcio d’angolo con il West Ham: il gol olimpico è spettacolare La vittoria del West Ham arriva nel modo più inaspettato possibile: a sei minuti dalla fine Ward-Prowse regala ai suoi tifosi il gol olimpico segnato direttamente da calcio d’angolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il West Ham non poteva sognare una vittoria più bella di così: il 2-1 contro il Wolverhampton è stato sigillato da un gioiello di James ward-Prowse che ha segnato la rete direttamente da calcio d'angolo. È il cosiddetto gol olimpico, una situazione che nel mondo del calcio non è poi così usuale neanche per i giocatori che hanno buona mira e piedi educati.

Non sorprende che sia stato proprio l'inglese a segnarlo tra tanti talenti. Dall'inizio della sua esperienza come calciatore Ward-Prowse si è costruito una solida reputazione come maestro nei calci di punizione, la vera specialità della casa: sono tanti i gol messi a segno da calcio piazzato e quando sul pallone c'è lui le difese tremano per la precisione e l'attenzione che mette nei suoi tiri che sembrano telecomandati. Anche in tema di assist è tra i giocatori più prolifici della Premier League, ma questa volta ha fissato l'asticella ancora più in alto.

Il West Ham era fermo sul pareggio contro il Wolverhampton quando si è presentata l'occasione buona per passare in vantaggio. Tutta la squadra era radunata in area per poter raccogliere il pallone sugli sviluppi del calcio d'angolo ma nessuno si aspettava di assistere a un gol olimpico, un fenomeno raro e che questa volta è stato anche decisivo per la vittoria.

Leggi anche Kudus segna per il West Ham, il raccattapalle gli dice no e diventa un mito per i tifosi del Newcastle

All'84', con ancora pochi minuti a disposizione per cambiare il risultato, è accaduta la magia: Ward-Prowse si è recato alla bandierina per battere il corner, ma per grande sorpresa di tutti la traiettoria ha puntato diritto verso la porta facendo cadere il pallone alle spalle di Jose Sa, penalizzato anche dal sole che gli accecava gli occhi. Gli Hammers sono esplosi in un urlo di felicità per l'evento inaspettato, uno di quelli che segnerà la storia del campionato e anche il cammino della squadra alla ricerca di un piazzamento europeo per la prossima stagione.