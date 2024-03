Il video dello scandalo di Valencia-Real Madrid che mostra l’inspiegabile comportamento dell’arbitro Real Madrid furioso per il gol annullato a Bellingham contro il Valencia all’ultimo secondo: il video dello scandalo, che mostra l’inspiegabile comportamento di Gil Manzano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il Real Madrid protesta dopo la rete non concessa a Bellingham a Valencia all'ultimo assalto. Al Mestalla il match si è concluso con un pareggio per 2-2 ma nel finale non è stata concessa una rete per la capolista sull'ultimo cross: l'arbitro Gil Manzano, però, ha già fischiato la fine della partita.

È l’epilogo polemico che ha scatenato infinite polemiche nelle ore successive. Da diverse ore ci sono diverse tesi sul caso ed emergono diversi video in merito all'episodio: ce n'è uno, che circola da diverse ore su X, in cui si nota come il direttore di gara guardi l'azione e fischi per la prima volta mentre la palla è in volo per arrivare sulla testa di Bellingham.

“È qualcosa di senza precedenti", ha detto Ancelotti in conferenza stampa e il club si è allineato al discorso del proprio allenatore sul proprio sito ufficiale. "Una decisione arbitrale senza precedenti impedisce la vittoria del Real Madrid al Mestalla", ha titolato il club nel suo resoconto della partita: "Bellingham ha segnato il gol della vittoria nell'ultima giocata, ma Gil Manzano lo ha annullato perché aveva fischiato la fine della partita quando la palla era in aria".

Brahim Diaz ha crossato al 98'40″ e due secondi dopo il giocatore inglese aveva insaccato il gol decisivo ma l'arbitro ha dichiarato la fine nel momento in cui la palla ha lasciato la scarpa dell'ex Milan. Questa situazione ha provocato una massiccia protesta in campo e fuori: Bellingham è stato espulso ma nelle ore successive sono arrivate reazioni sui social da parte dei calciatori, come Aurélien Tchouameni che su X ha scritto “Questo è vergognoso".

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, quell'ultimo episodio non è stato ben giudicato dal Comitato Tecnico Arbitrale che fino a quel momento erano soddisfatti di quanto fatto dall'arbitro e da Munuera Montero al VAR. Questa situazione ribalta tutto. Un errore che potrebbe pesare sulla sua carriera.

Il Valencia era in vantaggio di due reti, grazie all’ex Hugo Duro e Yaremchuk, ma i ragazzi di Ancelotti hanno rimesso in equilibrio tutto grazie alla doppietta di Vinicius: questo pareggio potrebbe permettere al Girona,in caso di vittoria sul Maiorca, di accorciare il ritardo in classifica a 4 lunghezze.