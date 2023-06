Tre raccattapalle espulsi in Tanzania-Niger: nel finale hanno fatto una scorrettezza assurda Scene mai viste quelle accadute nel finale di Tanzania-Niger, match valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa: l’arbitro ha espulso tre raccattapalle locali per l’assurda scorrettezza di cui si sono resi protagonisti.

A cura di Paolo Fiorenza

Scene mai viste quelle accadute nel finale di Tanzania-Niger, match valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa, che si giocherà in Costa d'Avorio nel prossimo gennaio. In pieno recupero, con i padroni di casa in vantaggio per 1-0, l'arbitro ha espulso tre raccattapalle locali per l'assurda scorrettezza di cui si sono resi protagonisti.

Siamo all'ultimo respiro della gara, penultimo turno del Girone F delle qualificazioni: la Tanzania ha messo a segno a metà secondo tempo il preziosissimo gol di Msuva che le consente di piazzarsi al secondo posto solitario dietro l'Algeria già qualificata e il Niger preme alla ricerca del pareggio che la rimetterebbe in corsa. Al terzo minuto di recupero c'è un'occasione pericolosa per gli ospiti, col pallone che finisce in calcio d'angolo. Peccato che poco prima di palloni in campo ne siano finiti altri tre, lanciati sul terreno di gioco da altrettanti raccattapalle.

I tre palloni lanciati in campo nel finale di Tanzania–Niger

A quel punto la panchina del Niger protesta furiosamente per quanto accaduto e l'arbitro egiziano Mohamed Al Sayd ha il suo bel daffare per placarne la rabbia. Poi, poco prima che gli ospiti battano il corner per cercare di concretizzare un ultimo tentativo di battere il portiere della Tanzania, il direttore di gara si dirige oltre la linea di fondo per prendere un provvedimento senza precedenti: cacciare dal campo i tre ragazzi che si sono resi autori del gesto gravemente scorretto.

I tre raccattapalle provano a fare gli gnorri, ma l'arbitro non si smuove dalla sua posizione, finché i giovani non si allontanano. Evidentemente Al Sayd temeva che potessero replicare l'atto allo scopo di far fermare il gioco durante una delle ultime occasioni per il Niger. Alla fine il punteggio è rimasto invariato sull'1-0 per la Tanzania, cui basterà un punto nell'ultimo match contro l'Algeria per rendere inutile un'eventuale vittoria dell'Uganda sul Niger, già tagliato fuori.