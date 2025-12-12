Tragedia nel calcio dilettantistico, Cristian Desi è morto in un incidente stradale: aveva 28 anni

Cristian Desi è deceduto dopo tre giorni di coma in seguito a un incidente in moto. Tragedia nel calcio dilettantistico siciliano. La scomparsa del giovane catanese ha toccato profondamente tutta la comunità, lasciando sgomenti compagni, dirigenti e tifosi.

Il calcio dilettantistico siciliano è in lutto per la morte di Cristian Desi, 28 anni, attaccante catanese molto conosciuto nei campionati regionali. Il giovane è deceduto a seguito di un grave incidente motociclistico avvenuto tre giorni fa nella zona di via dell’Amore – Il Faro, a Catania. Trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro già in condizioni critiche, è spirato nella serata di ieri, lasciando sgomenti compagni, dirigenti e tifosi.

Desi aveva indossato le maglie di diverse realtà importanti del calcio siciliano — tra cui Sancataldese, Canicattì, Kamarat, Scordia e Acicatena — distinguendosi per qualità tecniche, spirito di sacrificio e una presenza carismatica nello spogliatoio. In ogni piazza aveva lasciato un segno, apprezzato per professionalità e per quel modo semplice e genuino di rapportarsi con tutti.

La tragedia assume un peso ancora più doloroso sul piano personale: Cristian lascia la moglie, in attesa del loro primo figlio. Amici ed ex compagni ricordano la gioia con cui, nelle ultime settimane, parlava del suo desiderio di tornare a giocare con continuità; era circolata anche l’ipotesi di un suo approdo al Megara Augusta in Promozione. Oltre al calcio, lavorava al mercato del pesce insieme al padre, rimanendo legatissimo alle proprie radici.

La sua scomparsa ha generato un’ondata di messaggi di cordoglio da parte di club e tifosi. Nelle prossime ore saranno annunciate iniziative e momenti di commemorazione da parte delle società che lo hanno avuto in rosa, oltre alle informazioni su funerali e omaggi dedicati alla sua memoria.