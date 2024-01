Touré escluso dalla Coppa d’Africa, il CT del Mali contro l’Atalanta: “Gli hanno impedito di allenarsi” El Bilal Touré non è stato convocato dal Mali per la Coppa d’Africa, ma per il CT la situazione con l’Atalanta è poco chiara: “Mi riservo di intervenire a livello legale” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La Coppa d'Africa ha scatenato un nuovo caso per l'Atalanta e il protagonista è El Bilal Touré. Il giocatore era stato convocato dal Mali per affrontare la competizione che si giocherà in Costa d'Avorio dal 13 gennaio all'11 febbraio, ma alla fine è stato costretto a restare a Bergamo per smaltire un infortunio.

Una storia che a Eric Chelle, commissario tecnico della nazionale africana, non convince affatto. Il Mali infatti avrebbe voluto puntare sul talento nerazzurro che in questa stagione non ha ancora esordito a causa di un problema alla coscia che lo ha tenuto fermo dallo scorso agosto.

Sembrerebbe a tutti gli effetti alle prese con un infortunio difficile da smaltire, eppure dall'Africa sostengono che non sia proprio così. Il CT ha diramato in diretta televisiva le convocazioni per la prossima Coppa d'Africa, escludendo dalla sua lista a malincuore El Bilal Touré, ma poi attraverso il profilo ufficiale del Mali ha rilasciato dichiarazioni forti contro l'Atalanta.

Secondo l'allenatore il giocatore sarebbe pronto e perfettamente in grado di partecipare alla competizione con la sua nazionale, contrariamente a quanto fatto intendere dalla Dea. E per Chelle questo sarebbe solo un tentativo della società di preservare il suo giocatore, perfettamente guarito e pronto a tornare in campo.

Il commissario tecnico non ha risparmiato nessuna accusa: "L'Atalanta ha fatto di tutto per impedirgli di iniziare gli allenamenti collettivi ed è un mese che non abbiamo loro notizie". Per l'allenatore quindi la situazione sarebbe poco chiara, al punto da spingerlo a prendere dei provvedimenti per capirci di più.

"Mi riservo con la mia federazione di intervenire a livello legale", ha concluso Chelle nel suo intervento prima di concentrarsi sulla Coppa d'Africa. La sua versione della storia non è stata confermata dall'Atalanta che non ha ancora rilasciato una risposta alle pesanti accuse mosse dall'allenatore.