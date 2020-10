Per la prima volta dopo il lockdown il Torino (ri)mette in vendita i biglietti per le partite di campionato. Non accadeva da 8 mesi, l'ultima risale all'8 febbraio scorso quando all'Olimpico era in programma la sfida contro la Sampdoria. I cancelli dello stadio si riapriranno al pubblico ma sulle gradinate non potranno esserci più di mille spettatori, come previsto dall'ordinanza regionale (la numero 99 del 19 settembre 2020) e ribadito anche nel nuovo Dpcm licenziato dal Governo in queste ore.

È un primo passo, un accenno di normalità rispetto alla necessità di attuare ancora restrizioni alla libertà personale, lasciando che a prevalere siano le misure per il contenimento dei contagi da coronavirus. L'impennata di casi e il trend in aumento nella curva statistica invitano alla massima cautela ma con una novità: se in occasione del match contro l'Atalanta l'accesso al ‘Grande Torino' era stato garantito solo su invito, adesso per assistere alla sfida con il Cagliari (domenica 18 ottobre ore 15) si torna all'antico sia pure con delle limitazioni, come annunciato dal club granata in una nota ufficiale.

A partire da mercoledì 14 ottobre 2020, alle ore 10, i biglietti sarà disponibile esclusivamente online sulla piattaforma di Vivaticket al link torinofc.vivaticket.it un'aliquota di tagliandi per i settori per i settori Tribuna Granata, Poltroncine Granata, Tribuna Grande Torino e Sky Box.

L'acquisto dei biglietti avverrà liberamente oppure ci sono delle corsie preferenziali? La società granata spiega anche che potranno beneficiare del diritto di prelazione "esclusivamente i possessori dell'abbonamento calcistico 2019/20. Dalle ore 10 di venerdì 16 ottobre avrà inizio la vendita libera".

Con quale criterio verranno consegnati i ticket? Non sarà una gara ad aggiudicarsi il posto. il Torino, infatti, ha deciso di adottare un criterio di rotazione per garantire che tutti gli abbonati possano avere l'opportunità di tornare allo stadio. Per la gara successiva di Coppa Italia (contro il Lecce mercoledì 28 ottobre) non varrà più il diritto di prelazione all'acquisto per tutti coloro che ne avranno usufruito in vista della partita con il Cagliari.