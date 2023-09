Torino devastante contro la Salernitana: 0-3 all’Arechi, show di Radonjic che fa doppietta Il Torino fa il colpaccio all’Arechi e batte la Salernitana con il punteggio di 0-3. Radonjic fa doppietta mentre era stato Buongiorno ad aprire le marcature. Secondo ko consecutivo per la squadra di Sousa.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Torino fa il colpaccio all'Arechi e batte la Salernitana con il punteggio di 0-3. Radonjic fa doppietta mentre era stato Buongiorno ad aprire le marcature. I padroni di casa hanno colpito un palo di Cabral subendo praticamente tre gol con i contropiede micidiali degli uomini di Juric. È la seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Paulo Sousa dopo il ko di Lecce mentre il Torino dà seguito alla vittoria dell'ultimo turno contro il Genoa.

L’esultanza di Buongiorno dopo il gol del vantaggio.

Il Torino conduce subito di due gol avanti a fine primo tempo

La Salernitana si presenta all'Arechi senza Dia al centro dell'attacco ma con Botheim terminale offensivo coadiuvato da Cabral e Candreva. I padroni di casa partono pure bene proprio con un tiro dalla distanza del giocatore capoverdiano ma è il Torino ad approfittarne alla prima occasione buona. Buongiorno trova il rimpallo giusto in area di rigore sugli sviluppi di un calcio d'angolo e mette in rete la palla del momentaneo 0-1. La Salernitana reagisce con le sortite offensive di Mazzocchi che però non riescono a trovare la porta con diversi tiri dalla distanza.

E come accaduto a inizio gara, il Toro ne approfitta trovando anche il gol del raddoppio. Disimpegno difensivo sbagliato da parte dello stesso Mazzocchi consente a Radonjic di calciare in porta e mette in rete la palla dello 0-2 che trova in questo caso Ochoa non proprio perfetto. I padroni di casa non mollano e proprio allo scadere della prima frazione sfiorano il gol con Cabral che servito benissimo da Candreva centra i palo con una conclusione terrificante. È l'occasione che di fatto chiude il primo tempo sullo 0-2.

Il destro di Radonjic che si insacca alle spalle di Ochoa.

Paulo Sousa cambia tutto nel secondo tempo ma il Toro dilaga

Nella ripresa Paulo Sousa decide di cambiarne tre lasciando negli spogliatoi Bohinen, Botheim e Gyomber inserendo Tchouana, Ikwuemesi e Martegani. Una mossa che di fatto sembra cambiare un po' l'inerzia della partita con la Salernitana che diventa subito pericolosa con Cabral che dalla distanza non trova di poco la porta. Anche in questo caso però è il Torino a trovare il gol ancora una volta con Radonjic che insacca alle spalle di un Ochoa anche in questo caso non esente da colpe. Il 10 della squadra di Juric ne fa anche un altro poco dopo ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco.

La Salernitana allora riprende coraggio e con Ikwuemesi – assolutamente positivo il suo impatto – va vicino al gol con un destro che però finisce di poco fuori. I granata non mollano la presa anche se gli ospiti vanno ancora una volta vicini al poker sempre con Radonjic. Assolutamente incredibile il gol fallito dal giocatore del Toro che servito da Zapata tutto suo con Ochoa fuori dalla linea di porta, mette la palla alta sulla traversa. È praticamente una delle ultime occasioni buone della partita anche se la Salernitana nel finale tenta di rendersi pericolosa con un colpo di testa di Fazio finito tra le braccia di Milinkovic-Savic. Al triplice fischio il risultato finale è 0-3.