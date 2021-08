Tifoso muore sugli spalti dopo Perugia-Ascoli 2-3: tragedia al Curi Pochi minuti dopo il fischio finale di Perugia-Ascoli, match valido per il campionato di Serie B, un tifoso della squadra ospite presente sugli spalti del Renato Curi è stato colpito da un malore, rivelatosi purtroppo fatale. Sui social il messaggio di cordoglio del patron della formazione bianconera, sconvolto per l’accaduto.

A cura di Marco Beltrami

Non solo gol, emozioni e colpi di scena, il weekend del calcio italiano è stato contraddistinto purtroppo anche da una tragedia. A Perugia, in occasione della sfida tra i padroni di casa e l'Ascoli valida per il campionato di Serie B, un tifoso della formazione ospite è morto dopo aver accusato un malore. Inutili i soccorsi per l'uomo sugli spalti dello stadio Renato Curi, per lui non c'è stato nulla da fare.

Il match tra il Perugia e l'Ascoli era finito da poco, con i giocatori ospiti sotto il settore dei propri tifosi per celebrare un prezioso quanto rocambolesco successo per 3-2 dopo una girandola di emozioni. Sugli spalti però un sostenitore marchigiano di 57anni è stato colpito da un malore. Inutili i soccorsi e il massaggio cardiaco per quello che è sembrato, stando alle prime indiscrezioni un infarto.

A confermare il tutto ci ha pensato poi il presidente dell'Ascoli, attraverso una nota ufficiale diramata dal club: "Grave lutto in occasione di Perugia-Ascoli: deceduto tifoso bianconero.È con immenso dolore e incredulità che l’Ascoli Calcio apprende della morte di un suo tifoso avvenuta in occasione della trasferta della squadra al “Curi” di Perugia. Una serata che doveva essere di festa per i colori bianconeri si è trasformata in una tragedia che ha lasciato tutti interdetti e affranti.Il Patron Massimo Pulcinelli, il Presidente Neri e tutto il Cda dell’Ascoli esprimono profondo e sincero cordoglio alla Famiglia".

Inizio di stagione che per certi versi sembra maledetto in Serie B. In occasione della sfida valida per la prima giornata tra Frosinone e Parma, un sostenitore della formazione di casa in coda per entrare allo stadio per assistere al match era stato colpito da un malore. Anche per lui purtroppo non c'era stato nulla da fare all'arrivo in ospedale.

(in aggiornamento)