video suggerito

Tifoso fa il saluto nazista allo stadio in Australia: bandito dagli stadi e rischia il carcere Pugno di ferro verso chi fa il saluto nazista in Australia. Un tifoso viene estromesso dagli stadi per due anni e rischia anche il carcere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In Australia c'è una politica di tolleranza zero verso chi fa il saluto nazista o espone simboli che fanno riferimento a quell'ideologia. Un tifoso che che ha deciso di fare il gesto con il braccio teso durante una partita, è stato bandito per due anni dagli stadi, e rischia la galera.

Saluto nazista illegale in Australia

Il saluto nazista, così come l'esposizione o il commercio di simboli nazisti, sono stati dichiarati illegali in tutto il Paese a partire dal gennaio del 2024. Le autorità di 5 Stati, tra cui il Nuovo Galles del Sud, dove si è giocata la partita, avevano già dal 2022 proibito questo gesto, con pene che arrivano fino a 12 mesi di carcere e fino a 23 mila dollari australiani di multa.

Durante il derby tra Western Sydney Wanderers e Sydney FC dello scorso 13 aprile, un tifoso ha prima scelto di fare il dito medio alla telecamera che stava riprendendo gli spalti, poi ha deciso di fare il saluto nazista. Football Australia per questo gesto lo ha bandito per due anni dagli stadi, e ora rischia anche conseguenze penali, con la polizia del New South Wales che ha affermato di stare svolgendo indagini su gesti offensividi uno spettatore. Questo non è però il primo caso di avvenimenti di questo genere, con la federazione australiana che ha in diversi casi comminato sanzioni molto severe a chi fa gesti del genere.

I precedenti in Australia

Già in precedenza un altro tifoso dei Sydney Wanderers era stato sospeso per cinque anni per aver fatto il saluto nazista durante un incontro. Invece, nella finale di Coppa d'Australia del 2022 tra Sydney United 58 e Macarthur FC, uno spettatore ha fatto lo stesso gesto. L'uomo ora non potrà più vedere una partita di calcio professionistico dal vivo con Football Australia lo ha infatti bandito a vita da tutti gli eventi organizzati dalla federazione.

Tre persone di origine croata, sempre per aver fatto il saluto nazista durante l'incontro, sono attualmente sotto processo e rischiano anche loro di finire in galera.