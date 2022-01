Tifoso del Fulham ha un infarto allo stadio e muore. Il club fa un gesto bellissimo Paul Parish è il tifoso del Fulham che ha subito un arresto cardiaco mentre era allo stadio per Fulham-Blackpool. La gara è stata interrotta per 40 minuti circa, l’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Ma per lui non c’è stato niente da fare.

Sabato pomeriggio il Fulham ha pareggiato in casa (1-1, gol di Aleksandar Mitrovic e Bowler) il match di Championship contro il Blackpool ma il risultato del campo passa in secondo piano rispetto all'episodio di cronaca che ha tenuto prima col fiato sospeso spettatori e calciatori poi ha scatenato dolore per la brutta notizia. Paul Parish è il tifo dei "Cottagers" morto dopo un malore avuto allo stadio. Era stato colto da un infarto e il fervore che s'era creato in tribuna intorno a lui aveva attirato l'attenzione dei soccorsi e, al tempo stesso, spinto il direttore di gara e le squadre a interrompere il gioco per una quarantina di minuti. L'intervento dei medici, però, s'è rivelato inutile. Inutile anche il trasporto d'urgenza in ospedale: le conseguenze dell'arresto cardiaco per l'uomo sono stati fatali.

Lo stesso Fulham ha in seguito emesso un comunicato nel quale esprimeva cordoglio e vicinanza emotiva alla famiglia del sostenitore. "È con immensa tristezza che informiamo i fan della scomparsa del tifoso Paul Parish – si legge nella nota della società inglese -. Paul ha subito un arresto cardiaco e ha ricevuto cure presso l'Hammersmith Stand (la tribuna, ndr) durante la partita di questo pomeriggio prima di essere trasferito in ospedale. È deceduto purtroppo questa sera. Le nostre condoglianze e i pensieri di tutto il Fulham Football Club vanno alla famiglia, agli amici e ai suoi cari di Paul".

Il messaggio della società è stato seguito da quello dei parenti più stretti di Parish che hanno voluto ringraziare le squadre in campo e i tifosi allo stadio, "per il rispetto e l'attenzione mostrati" in quel momento drammatico, oltre al personale del Craven Cottage e ai medici dell'ospedale per l'assistenza.

Il Fulham, però, s'è spinto oltre la formalità di un comunicato e ha fatto un gesto molto bello nei confronti di Parish e dei suoi cari. Il capitano, Tom Cairney, e il presidente, Shahid Khan, hanno reso omaggio al tifoso morto. "Ho appena appreso la notizia devastante, riposa in pace Paul – ha ammesso il calciatore in un tweet -. Farai parte per sempre della famiglia Fulham. Siamo molto vicini alla famiglia di Paul e pronti a fare qualsiasi cosa possa esservi d'aiuto". Il massimo dirigente ha aggiunto parole non di circostanza: "Mi è stato detto che per Paul il Craven Cottage era come una seconda casa per il legame con la squadra. Auguro ai suoi cari conforto, sostegno e pace nei giorni a venire".