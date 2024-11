video suggerito

Tifoso del Bayern muore per un malore, sullo stadio cala il silenzio: "La vita prima di ogni cosa" La reazione dei tifosi e del club è esemplare: lo spettatore viene soccorso pochi minuti dopo l'inizio della partita di Champions col Benfica, il decesso avviene poco dopo.

Il malore allo stadio poi la morte poco dopo, nonostante il tentativo dei medici di salvargli la vita. La vittoria del Bayern Monaco nella partita di Champions è passata in secondo piano per il decesso del tifoso tedesco, colto da malore quando il match di Coppa erano trascorsi una manciata di minuti dal fischio d'inizio. Durante il trasporto in ospedale le sue condizioni era già apparse gravissime, una volta giunto nella struttura sanitaria null'altro è stato possibile fare che accertare fosse spirato.

Impressionante l'immagine della barella sulla quale gli steward addetti all'assistenza e al soccorso hanno caricato il sostenitore dei bavaresi dopo avergli prestato le prime cure: passava sulle teste degli altri spettatori, con tutta la difficoltà da parte degli operatori a districarsi tra la folla e a scendere lungo le scale per guadagnare la prima uscita disponibile per portare l'uomo in ambulanza.

La reazione dei tifosi tedeschi: sullo stadio cala il silenzio, né cori né esultanze

Impressionante anche la reazione da parte della parte più calda del tifo tedesco, la Sudkurve, abitualmente molto rumorosa, è rimasta in silenzio per la maggior parte dell'incontro in segno di rispetto per quanto accaduto. La stessa esultanza al gol di Musiala è apparsa priva del solito entusiasmo da parte del pubblico. E la società ha ridimensionato anche la copertura della partita sui social: "A causa dell'emergenza medica sugli spalti al momento non ci sono cori da parte dei tifosi del Bayern".

Una nota è arrivata anche dal settore più ‘caldo' della tifoseria bavarese, che ha motivato la ragione di quell'insolito silenzio e di quel clim abbastanza cupo allo stadio: "Non ci sarà il solito sostegno alla squadra a causa di quanto accaduto sulle tribune dello stadio – è la riflessione condivisa dai sostenitori -. La vita viene prima dello sport".

Lo sgomento dei calciatori, informati dopo la gara

"Siamo stati informati di quanto accaduto solo dopo la partita", ha ammesso il centrocampista del Bayern, Konrad Laimer: alla squadra la notizia della morte del tifoso è giunta circa un'ora dopo la fine dell'incontro. In una nota ufficiale, per spiegare quel clima così cupo, è stato lo stesso club a spiegare come il successo sia stato "offuscato da un triste evento – si legge -. Un'emergenza medica sugli spalti dell'Allianz Arena ha gettato un'ombra sulla partita fin dall'inizio". E ha espresso cordoglio, vicinanza emotiva alla famiglia dello spettatore che ha perso la vita ("siamo al loro fianco in questo momento tragico").