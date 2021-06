Un tifoso è in gravi condizioni dopo essere caduto dagli spalti dello stadio di Wembley durante la partita degli Europei tra Inghilterra e Croazia giocata oggi pomeriggio a Londra. Il match è terminato con la vittoria della nazionale di Southgate (1-0, gol di Sterling) ma il successo al debutto negli Europei è stato scandito – ancora una volta – da una brutta notizia che arriva dal campo.

La dinamica dell'incidente avvenuto nell'impianto

Sabato la tragedia sfiorata di Eriksen, in arresto cardiaco e rianimato sul prato dallo staff della Danimarca (il calciatore scandinavo e dell'Inter sta bene, è stabile e fuori pericolo), oggi l'incidente avvenuto per circostanze ancora da chiarire. "Stiamo indagando per ricostruire i fatti e la dinamica dell'episodio", ha spiegato un portavoce dello stadio londinese. La persona è stata subito soccorsa, ricevendo le prime cure dal personale medico in servizio nell'impianto, ma è stata ricoverato d'urgenza per le lesioni riportate in seguito all'impatto.

Le autorità confermano: tifoso in gravi condizioni

Un portavoce dello stadio londinese ha fornito le prime informazioni sull'episodio, mantenendo il riserbo sull'identità del supporter e riservando ogni considerazione sulla dinamica dell'accaduto a un altro momento, quando sarà fatta luce su cosa possa essere successo.

Possiamo confermare che uno spettatore è caduto dagli spalti subito dopo il calcio d'inizio nella partita tra Inghilterra e Croazia allo stadio di Wembley – ha ammesso nell'intervista a Sky Sports Inghilterra -. Ha ricevuto cure mediche sul posto ed è stato poi portato in ospedale in gravi condizioni. Continueremo a lavorare con la Uefa per capire cosa è accaduto.

Le testimonianze: "Non si muoveva più"

Il tabloid Evening Standard ha raccolto la testimonianza di alcuni spettatori che hanno assistito alla scena: "Abbiamo visto le sue gambe superare la barriera e poi è caduto. È caduto al suolo e non si è mosso. Un ragazzo vicino a noi che ha visto cosa è accaduto piangeva a squarciagola".

A Wembley capienza ridotta per le norme anti Covid

Nell'impianto che ospita le partite dell'Inghilterra e del Tottenham c'erano circa 19 mila spettatori, meno di un quarto della capienza originaria (90 mila) come previsto nel protocollo della Uefa e dalle norme sulla sicurezza e sul contenimento dei contagi da Covid. Per la prima volta da novembre del 2019 il pubblico è tornato allo stadio, dopo oltre un anno a porte chiuse a causa della pandemia.