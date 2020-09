Il ritorno dei tifosi negli stadi e negli impianti sportivi è un tema che sta facendo discutere molto in Italia e in Europa vista nuova ondata di contagi da Covid-19. Il Governo insieme al Cts, Comitato tecnico scientifico, hanno formulato una riapertura graduale e dopo aver consultato le Regioni avevano dato il permesso alle società professionistiche di ospitare mille spettatori nei loro impianti. Una decisione che aveva fatto sorridere in molti e storcere il naso ad altri, ovvero quelli che ritengono che si tratti di un numero molto basso, ma ci sono anche società che decidono di chiudere nuovamente il loro stadio. È il caso della Cremonese. Il club grigiorosso ha deciso che la prossima gara contro l'Arezzo, valida per la Coppa Italia, si disputerà a porte chiuse a causa del comportamento non rispettoso delle regole tenuto da alcuni spettatori nel corso della partita con il Cittadella di domenica 27 settembre giocata allo stadio Giovanni Zini.

Il comunicato della Cremonese

Questa la nota ufficiale apparsa sul sito e diffusa sui profili social della società lombarda in merito al provvedimento preso in vista della partita di mercoledì 30 settembre: