Tifosi della Fiorentina ad Atene in un clima rovente: indottrinati su come vestirsi e cosa evitare Rischio scontri in vista della finale di Conference League, con i tifosi delle squadre rivali dell'Olympiacos che potrebbero causare rischi per la sicurezza.

A cura di Gabriele Mento

La finale di Conference League, tra Fiorentina e Olympiacos, si giocherà domani sera ad Atene. Ma c'è grande rischio di scontri fra tifoserie, con gli ultras di AEK Atene e Panathinaikos che stanno cercando di comprare biglietti in massa per tifare contro i rivali dell'Olympiacos.

Dove si gioca la finale di Conference League

La finale di Conference League si disputerà all'OPAP Arena, stadio di casa dell'AEK Atene, i cui ultras hanno già fatto sapere che la presenza dei tifosi dell'Olympiacos non sarà gradita. I tifosi dell'AEK, così come quelli del Panathinaikos, stanno cercando di comprare in massa i biglietti per la partita, in modo da tifare per la Fiorentina contro l'Olympiacos, con i viola che stanno ricevendo supporto dalla Grecia anche tramite i social.

Le misure di sicurezza per la finale di Conference League

Per cercare di scongiurare incidenti, saranno impiegati ben 10 mila uomini delle forze dell'ordine, e sono stati emessi una serie di divieti da parte dell'UEFA su cosa si potrà portare dentro lo stadio. Non si potranno portare sugli spalti maglie o simboli di squadre diverse dalle due impegnate in campo. Inoltre, non sarà possibile introdurre dentro allo stadio zaini di dimensioni più grandi di un foglio A4 e sarà vietato fumare, anche sigarette elettroniche.

La rivalità tra le squadre di Atene

Visti i frequenti episodi di violenza tra le squadre greche, da oltre un decennio sono proibite le trasferte all'interno del campionato, con i supporters che possono seguire i loro colori soltanto fuori dai confini nazionali. La rivalità tra Olympiacos e Panathinaikos, va ben oltre i confini del calcio, con le tifoserie che finiscono per scontrarsi anche quando le squadre si incontrano in altri sport.

L'ultimo episodio risale a pochi giorni fa, quando alla Final Four di Eurolega giocata a Berlino ci sono stati scontri tra le due tifoserie, con mazze da baseball e bastoni, e un bilancio di 12 feriti di cui due in gravi condizioni. Anche nella pallavolo si sono registrati gravi episodi di violenza, con il Governo che ha deciso per due mesi di far disputare tutte le partite del campionato di calcio a porte chiuse.

I consigli per i tifosi della Fiorentina

Per cercare di evitare rischi, ai tifosi della Fiorentina è stato consigliato di evitare di esporre simboli della propria squadra finché non saranno dentro allo stadio, e non girare per le strade da soli. Meglio essere sempre in gruppo, e cercare di non attirare troppo l'attenzione, camuffandosi come semplici turisti e prestando attenzione anche a non esporre in auto sciarpe o adesivi legati ai colori della Fiorentina.