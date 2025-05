video suggerito

Tifosi del Barcellona sconcertati dal riscaldamento di Araujo prima del disastro contro l'Inter Araujo ha scatenato la polemica per il suo riscaldamento a San Siro contro l'Inter: cammina a bordocampo svogliatamente, per i tifosi è una vera mancanza di rispetto.

A cura di Ada Cotugno

L'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Inter ha causato non poche polemiche per il Barcellona che continuano anche a distanza di giorni. La ferita è ancora aperta e tutti sono stati messi in discussione: i giocatori hanno puntato il dito contro l'arbitro denunciando alcuni comportamenti, ma dall'altra parte i tifosi se la sono pesa con alcuni dei protagonisti che hanno deluso nella notte di San Siro. Tra questi c'è Ronald Araujo che è entrato nel mirino del tifo blaugrana per alcuni atteggiamenti a dir poco fuori luogo in una semifinale europea.

Il difensore è entrato in campo al 76′ al posto dell'ammonito Inigo Martinez, ma il suo contributo alla partita è stato scarso. Un aspetto che gli viene rimproverato ormai da diverso tempo ma al quale si è aggiunta un'aggravante piuttosto preoccupante. Al pubblico spagnolo presente allo stadio non è sfuggito lo strano riscaldamento che ha fatto prima del suo ingresso: i movimenti erano lenti e svogliati, non ha portato avanti gli esercizi come i suoi compagni e sembrava privo di qualsiasi tipo di grinta.

Il riscaldamento di Araujo fa infuriare i tifosi del Barcellona

Camminata lenta, qualche chiacchiera e pochissimi esercizi fatti svogliatamente. Il difensore è stato filmato da alcuni tifosi a San Siro mentre si riscaldava prima di entrare in campo in una maniera a dir poco sconcertante. Si trattava di una semifinale di Champions League, in cui il Barcellona aveva grandi possibilità di passare al turno successivo, ma da suo atteggiamento sembrava poco più che un'amichevole. Per questo tutti sono rimasti sbalorditi dal riscaldamento blando e sottotono che ha portato avanti finché Flick non gli ha detto di entrare in campo per le ultime battute della partita contro l'Inter.

Il video ha suscitato nuove polemiche attorno ad Araujo che già non era ben visto dai suoi sostenitori per la grande incostanza che lo caratterizza. Ma questa è stata l'ultima goccia per gran parte dei suoi tifosi che hanno visto il suo comportamento come una grave mancanza di rispetto verso di loro e verso tutto il Barcellona che nel frattempo in campo stava dando il massimo per centrare l'obiettivo della finale.