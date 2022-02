“Ti ha mandato la Juve”: Mourinho senza freni, la frase urlata a Pairetto può costargli cara José Mourinho oltre al gesto della telefonata avrebbe urlato parole pesanti all’indirizzo dell’arbitro Pairetto in Roma-Verona. Potrebbero costargli una lunga squalifica.

A cura di Marco Beltrami

Tra le immagini più iconiche di questo ultimo week-end di Serie A c'è sicuramente anche quella di Mourinho che ha mimato una telefonata in panchina, prima di essere espulso dall'arbitro Pairetto. Mentre la sua Roma, che aveva rimontato due gol di svantaggio contro il Verona grazie ai gol dei baby Volpato e Bove, tentava il classico assalto finale, il tecnico portoghese finiva anzitempo negli spogliatoi. Le sue proteste veementi gli sono costate il cartellino rosso, e cosa ancor più grave potrebbero essere sanzionate, referto alla mano, con una stangata da parte del giudice sportivo federale. Nelle ultime ore sono spuntate nuove indiscrezioni sulle frasi urlate all'indirizzo del direttore di gara.

Cosa è successo in Roma-Verona, perché Mourinho è stato espulso

Quella tra José Mourinho e l'arbitro Pairetto è stata una partita nella partita in Roma-Verona. Sin dall'inizio il tecnico è apparso molto nervoso, strascichi probabilmente di polemiche del passato e di quel Bologna-Roma in cui a suo dire Zaniolo non era stato tutelato dalla direzione di gara. Il nervosismo e la frustrazione per scelte non condivise come il mancato rigore su Pellegrini sono esplosi poi nel recupero quando le perdite di tempo degli avversari e il recupero non all'altezza, lo hanno spinto a lamentarsi in maniera plateale.

Mourinho fa il gesto della telefonata

Il gesto della telefonata di Mourinho e le frasi urlate all'arbitro Pairetto

L'ammonizione ricevuta non ha migliorato la situazione con Mourinho che dopo aver calciato via un pallone ha mimato il gesto del telefono nei confronti dell'arbitro. Cosa ha voluto spiegare con questa mimica José? Difficile dirlo, con i social scatenati su possibili riferimenti a telefonate ricevute da Pairetto per cercare di complicare i piani della Roma. A quel punto ecco l'espulsione, con Mourinho che è stato trattenuto dai suoi collaboratori. Il tecnico della Roma, dopo aver salutato Tudor e la panchina avversaria si è recato negli spogliatoi continuando a polemizzare e borbottare platealmente. Nel post-partita il mister ha preferito non parlare, rifugiandosi poi in un post sui social.

Nel frattempo, non sono mancate le indiscrezioni su quanto accaduto. La Stampa ha svelato alcune delle frasi urlate da Mourinho sia in campo, sia nel tunnel: "Ti hanno mandato apposta, ti ha mandato la Juve". Parole pesanti dunque nei confronti dell'arbitro piemontese, reo a suo dire di un arbitraggio non all'altezza della situazione e che avrebbe penalizzato la Roma. Il tutto sarebbe stato ascoltato dagli uomini della Procura federale della Figc, e dunque potrebbe essere finito nel referto che arbitro e collaboratori presentano come sempre al giudice sportivo.

Cosa rischia Mourinho, la squalifica potrebbe essere lunga

L'atteggiamento di Mourinho non è sfuggito nemmeno in tribuna, dove erano presenti i dirigenti capitolini. A quanto pare la società giallorossa si sarebbe subito scusata con la terna arbitrale e con Pairetto, come confermato da Il Messaggero, con l'obiettivo di evitare al tecnico portoghese una lunga squalifica. Al momento però non c'è grande ottimismo, in vista di un provvedimento che potrebbe essere pesantissimo con una squalifica di 2-3 giornate soprattutto per le allusioni del mister lusitano. La Roma si augura di non dover essere costretta a presentare ricorso.