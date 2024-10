video suggerito

Chi sono gli svincolati che la Juve può prendere dopo l’infortunio di Bremer (ma che non prenderà) La Juventus potrebbe attingere dal mercato degli svincolati dopo l’infortunio del Bremer ma con tutta probabilità i bianconeri resteranno così. Le alternative non sono molte e così Thiago Motta potrebbe anche pensare a una soluzione interna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'unica nota dolente dell'esaltante notte delle Juventus a Lipsia è stata l'infortunio di Bremer. Per il brasiliano si tratta di lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che vuol dire stagione praticamente finita. Una mazzata per i bianconeri e per una difesa che è diventata il punto di forza della squadra di Thiago Motta con zero gol subiti in campionato e tre in Champions. Numericamente la Juventus potrebbe anche pensare di intervenire nuovamente sul mercato pescando tra gli svincolati per sostituire Bremer, ma non è detta l'ultima parola.

Attualmente l'allenatore dei bianconeri stava giocando con Bremer e Kalulu centrali e dunque la soluzione più naturale in questo momento è rappresenta da Gatti al fianco del francese, proprio come accaduto col Lipsia. Il primo sostituto tra i centrali sarà chiaramente Danilo mentre Cabal, che inizialmente Thiago Motta ha utilizzato come terzino sinistro, fungerà da seconda alternativa come centrale difensivo. Ma allora c'è bisogno di un innesto tra gli svincolati? Il nome Sergio Ramos sembra difficile e così ecco la soluzione Douglas Luiz già anticipata dallo stesso Motta in estate in conferenza stampa.

Douglas Luiz può diventare a sorpresa il nuovo difensore centrale della Juventus.

Chi sostituirà Bremer: Douglas Luiz può giocare come difensore centrale

Il brasiliano non ha iniziato bene la stagione e anche nella notte di Lispia, dopo il suo ingresso in campo, di certo non ha brillato. Ci si aspettava molto da lui, specie dopo un affare da 50 milioni di euro. Al momento il brasiliano a centrocampo sembra chiuso ma è proprio in difesa che potrebbero aprirsi nuove possibilità. In estate Thiago Motta disse di Douglas Luiz: "Un giocatore completo che si adatterà facilmente al nostro gioco. Lo vedo a centrocampo sia basso che alto e anche durante la partita deve scambiare ruoli e nella fase difensiva a seconda delle squadre che andremo ad affrontare farà anche il difensore".

Quali sono i difensori svincolati: i possibili nomi

L'infortunio di Bremer paradossalmente quindi potrebbe dare la grande possibilità a Douglas Luiz di iniziare la sua vera stagione in maniera inaspettata magari giocando proprio da difensore. Un bel rischio ma anche una grande sfida per Motta pronto a rivoluzionare il pacchetto arretrato ma senza stravolgerlo. Ecco che dunque l'idea Sergio Ramos potrebbe essere accantonata al pari di un altro possibile acquisto in difesa dagli svincolati come ad esempio Joel Matip ex Liverpool o Simon Kjaer, al Milan fino alla stagione scorsa. Sicuramente la Juventus potrebbe considerare un giovane dalla Primavera di Montero o dalla Next Gen per garantirsi numericamente e in caso di necessità un altro elemento da inserire subito. Ma non c'è fretta.

Savona dopo il suo primo con la Juventus contro il Verona.

Le nuove gerarchie difensive della Juventus

Le gerarchie difensive della Vecchia Signora dunque cambiano, ma non saranno stravolte. Con Kalulu pronto a giocare costantemente da centrale ecco che Savona potrebbe avere una titolarità maggiore nel ruolo di terzino destro. Cabal, pronto anche lui a fungere da centrale, potrebbe lasciare maggiore spazio a Rouhi come alternativa a Cambiaso sulla corsia mancina in difesa. In tutto questo discorso si inserisce chiaramente Danilo che ha iniziato un po' in salita la sua stagione ma che è pronto a prendersi nuovamente il suo spazio viste le tante partite da giocare da qui fino a fine stagione con un calendario pieno zeppo di impegni.