Thomas Müller mostra il telefono disastrato con cui va in giro: è una lezione di umiltà Thomas Muller immortalato in un video fatto da Leon Goretzka mentre i due giocatori del Bayern Monaco erano a pranzo. Il telefono di Muller completamente distrutto viene inquadrato dal suo compagno di squadra: “Ma funziona?”. Per i tifosi è una lezione di umiltà.

A cura di Fabrizio Rinelli

Thomas Muller e Leon Goretzka sono due grandi protagonisti del Bayern Monaco di Tuchel. Reduci dalla recente e durissima sconfitta in campionato contro l'Eintracht per 5-1 e dimenticata solo in parte dopo il successo nell'ultima di Champions contro il Manchester United, si sono ritrovati a pranzo quest'oggi pubblicando un video di quei momenti. Nulla da dire sul cibo a giudicare dall'appetito mostrato da Muller, quanto piuttosto qualcosina da ridire ci sarebbe sul telefono dello stesso trequartista tedesco inquadrato da Goretzka.

Quest'ultimo mentre stava filmando il suo compagno di squadra si accorge di quell'IPhone appoggiato sul tavolo. Le immagini mostrano un telefono completamente distrutto. Sembra essere caduto da qualche parte frantumandosi in più parti. Nonostante questo Muller continua ad usarlo scaturendo la curiosità dei tifosi che hanno visto quel video. "È il momento di prenderlo nuovo – confessa Muller che poi aggiunge – "Funziona ma quando sono al telefono si scalda e con lui anche la mia mano". I tifosi l'hanno vista come una lezione d'umiltà.

"Che succede con il telefono?". Gortezka ovviamente si sorprende nel vedere di fianco a Muller un telefono distrutto soprattutto nella parte alta, per intenderci nella zona in cui c'è la fotocamera. Domanda lecita quella del compagno di squadra che riceve la risposta immediata di Muller: "A volte la batteria si scalda". I tifosi bavaresi però ipotizzano, visto il personaggio sui generis, che andasse in giro da tempo con un telefono ridotto così e di certo non si sono sorpresi nel vederlo così tranquillo nonostante in mano avesse un telefono chiaramente da cambiare.

Il telefono di Muller praticamente distrutto.

La considerazione fatta è che se ne potrebbe comprare uno al giorno visto che da anni viaggia su cifre d'ingaggio altissime. E invece preferisce rimanere in questo modo. Muller guadagna qualcosa come 15 milioni di euro a stagione all'interno di un contratto che però scadrà definitivamente a giugno 2024. Il giocatore è da tempo finito nel mirino dell'Inter di Simone Inzaghi ma anche della Juventus vogliosa di voler portare un giocatore della sua esperienza alla corte della Vecchia Signora.