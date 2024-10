video suggerito

Thiago Motta ferma una domanda sulla Juve in conferenza: ha sentito qualcosa che non gli piace Curiosa situazione nella conferenza di Thiago Motta prima di Juve-Parma, con l’allenatore che ha fermato la domanda di un giornalista che si era fatto portavoce dei tifosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Thiago Motta ha voluto subito mettere le cose in chiaro nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Parma. L'allenatore bianconero ha reagito in modo curioso alla domanda di un giornalista che ha provato a farsi portavoce della curiosità dei tifosi. Una situazione però non gradita a Thiago che ha subito stoppato il suo interlocutore.

Thiago Motta ferma la domanda di un giornalista prima di Juve-Parma, cosa è successo

"Le giro una domanda che si stanno facendo i tifosi, specialmente nell’ultimo periodo". Quando il cronista presente nella sala stampa bianconera si preparava a proseguire, Motta con il cenno della mano gli ha chiesto di fermarsi: "No, fermo, fermo. Fai te la domanda a tuo nome, non per i tifosi. Ogni tifoso ha la sua opinione, fai la tua domanda e non in nome dei tifosi. Questo no". Non si è arrabbiato il tecnico, ma ha semplicemente richiesto una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell'addetto ai lavori.

Qual era la domanda per l'allenatore della Juventus

La domanda in questione era sui motivi dell'esclusione di Federico Gatti, dopo un avvio di stagione da inamovibile. Nessun caso o calo di rendimento per il centrale a detta dell'allenatore della Juventus che ha spiegato: "Non esiste nessun malinteso, nessun calo di impegno negli allenamenti. Sono scelte che faccio prima di una partita e abbiamo bisogno di tutti. Federico fa parte di questo gruppo e quando ha giocato ha fatto bene, così come quando hanno giocato altri hanno fatto bene. Le scelte vanno fatte per bene della squadra, non esiste niente di niente".

Nessun problema dunque per Motta come confermato anche al termine della conferenza. Prima di lasciare la sala stampa infatti, il mister bianconero ha rivolto il cenno dell'ok al giornalista con queste parole: "Non la prendere male, non era per i tifosi era per te". Tutto chiarito dunque per l'erede di Allegri che spera di ricevere ulteriori indicazioni positive dopo Inter-Juventus, magari colmando anche quelle lacune difensive che hanno agevolato i nerazzurri. E per alzare l'asticella, la Juventus potrà contare sul ritorno di Koopmeiners.