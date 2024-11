Thiago Motta esalta la sua Juventus ma ha un solo rimpianto: “Volevamo un altro risultato”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Thiago Motta non si nasconde dopo il pareggio in Champions della Juventus in casa del Lille. Il tecnico dei bianconeri ha visto la sua squadra lottare su ogni pallone e creare tante palle gol che però non sono riuscite a finire in porta. E se da un lato è felice per questo atteggiamento, per la prestazione in generale e per l'approccio avuto dai bianconeri in Francia, dall'altro è sicuramente non soddisfatto del risultato ottenuto: "Sono rammaricato dal risultato, ne volevamo un altro – ha spiegato Motta ai microfoni di Sky – . Abbiamo creato tanto per farlo".

Un pareggio buono a metà dunque per la Juventus anche se per quanto visto nel secondo tempo sicuramente ci si poteva aspettare un risultato diverso: "Sono contento della prestazione, sicuramente certe cose le possiamo migliorare, ma in generale sono soddisfatto – ha spiegato ancora l'allenatore bianconero -. In fase offensiva gli ultimi 20 metri potevamo fare meglio, si vedeva dall'inizio che il Lille era una squadra che aspetta e lì la qualità del gioco è importante così come era importante non farli ripartire".

Il momento in cui Vlahovic ha segnato il rigore.

L'allenatore della Juventus dunque è felice per quanto visto in campo e in effetti i bianconeri sono stati a dir poco perfetti sia nel primo ma soprattutto nel secondo tempo: "È stata una bella partita e adesso recuperiamo bene e preparare il derby al massimo – ha detto ancora Motta pensando subito al Torino in campionato ma pensando ancora al Lille -. In un gol esistono degli errori, ma abbiamo fatto un'ottima partita dando continuità a quello che stiamo facendo". L'aspetto della crescita è forse quello più importante per Motta.

La soluzione di Yildiz e Conceicao esterni d'attacco in Champions

Nulla da dire sulla formazione ma alla domanda da studio sulla presenza ancora di Yildiz e Conceicao insieme solo in Champions e non in campionato il tecnico ha risposto prontamente: "Non ci avevo fatto caso prima della partita – ha sottolineato l'allenatore della Vecchia Signora -. Sono due giocatori che uno contro uno hanno qualità per trovare la giocata contro squadre che si chiudono così come il Lille e soprattuto nel secondo tempo mi sono piaciuti molto". Insomma, anche in campionato non è detto che questa soluzione non possa trovarsi.