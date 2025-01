Thiago Motta bacchetta tutti gli attaccanti della Juve, ne salva solo uno: “Voglio vedere di più”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Thiago Motta ha parlato al termine della partita che la sua Juventus ha pareggiato contro il Brugge in Belgio. Uno 0-0 che consente ai bianconeri di centrare matematicamente i playoff di Champions League ma che lascia il popolo juventino con l'amaro in bocca per l'ennesimo pari e le poche occasioni create. Il tecnico della Juve però vede il bicchiere mezzo pieno: "Tutte le squadre passate qui hanno avuto difficoltà, si difendono bene – ha spiegato l'allenatore -. Noi non abbiamo sofferto ma non abbiamo creato a sufficienza per poter vincere la partita".

L'allenatore della Juventus ha poi sottolineato ancora: "Abbiamo creato poco per poter vincere ed è un peccato perché potevamo fare meglio stasera – specifica Motta -. Loro sono arrivati pochissimo, è un avversario che ha giocato per tutta la partita sul nostro errore". Ma Thiago Motta ha bacchettato i suoi attaccanti in diretta nominandoli uno per uno: "Sono giocatori da cui voglio vedere di più, i nostri attaccanti oggi devono contribuire di più" ha sottolineato l'allenatore che ne ha salvato solo uno: Samuel Mbangula.

Nico Gonzalez in azione contro il Brugge.

Thiago Motta di certo non si è trattenuto quando ha dovuto esprimere il proprio parere sui giocatori offensivi che compongono la rosa bianconera: "Abbiamo iniziato con Nico, Mbangula e Weah, poi sono entrati Yildiz, Vlahovic e Conceicao. Aggiungo a loro anche Kolo Muani che sarà con noi in campionato – sottolinea Motta -. Tutti sono giocatori da cui voglio vedere di più, i nostri attaccanti oggi devono contribuire di più" specifica con forza lo stesso Mota che però ci tiene a sottolineare come solo uno di loro abbia fatto meglio.

I complimenti di Motta a Mbangula

"Ora ho nominato i 6, da loro voglio vedere di più. Ma oggi Samuel Mbangula per me ha provato qualcosa in più, ha provato il dribbling per mettere in difficoltà l'avversario e per questo dagli altri 5 voglio vedere di più". Poi sulla situazione generale della squadra: "È chiaro che oggi dopo tanto tempo abbiamo tanti giocatori a disposizione, soprattutto gli attaccanti – sottolinea senza dimenticare di complimentarsi con Douglas Luiz -. Ha qualità tecniche superiori, sta bene fisicamente e anche lui ci permette di ruotare, quando è entrato l'ha fatto sempre bene".