Theo Hernandez ha insultato i tifosi dell'Inter: il labiale volgare beccato dalle telecamere Nelle ultime ore è emerso un video di Theo Hernandez dopo il gol vittoria del Milan nel derby, in cui si vede il capitano rossonero insultare i tifosi dell'Inter: "Chupatemela, pezzi di me**a".

A cura di Vito Lamorte

Il derby di Milano ha lasciato una lunga scia, sia dal punto di vista prettamente calcistico che riguardanti altre situazioni. Una di queste fa riferimento a Theo Hernandez, che dopo il gol della vittoria si è rivolto ai tifosi dell'Inter urlando: “Chupatemela, pezzi di me**a”.

Il capitano del Milan è stato spesso oggetto di sfottò e di offese da parte dei supporter nerazzurri, ma in occasione dell'ultima stracittadina si è tolto il peso delle sei sconfitte precedenti andando a beccare i tifosi rivali dopo la rete decisiva di Matteo Gabbia.

Theo Hernandez insulta i tifosi dell'Inter dopo il gol di Gabbia

È emerso un video di Theo Hernandez nelle ultime ore, dopo il gol vittoria del Milan al minuto 89 del derby, in cui si vede il capitano rossonero rivolgersi ai tifosi nerazzurri e urlare: “Chupatemela, pezzi di me**a”.

Un gesto, quello del calciatore francese, che porterà ad inasprire ancora di più il suo rapporto con i supporter rivali e questo si capirà soprattutto nelle stracittadine del prossimo futuro.

Theo è stato spesso oggetto di sfottò e offese da parte dei tifosi dell'Inter e così il francese, dopo la rete di Gabbia che ha riportato il Milan a vincere un derby dopo diverso tempo, ha voluto scaricare tutta la sua rabbia contro la tifoseria nerazzurra.

Theo Hernandez-Milan, distanze sulle cifre del rinnovo

La gioia per il derby vinto, però, non accantona altre situazioni che riguardano proprio Theo Hernandez. Il calciatore francese ha il contratto in scadenza a luglio 2026 e il Milan vorrebbe rinnovare entro l'anno ma la trattativa con gli agenti del calciatore ex Real non è stata ancora impostata.

Il club rossonero, in questo momento, non sembra disposto ad arrivare agli 8 milioni di euro richiesti da Theo nei mesi scorsi e molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore di avvicinarsi alle idee del club di via Aldo Rossi. Una situazione non semplice da risolvere.