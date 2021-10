Theo Hernandez è guarito dal Covid e torna a disposizione del Milan: nel mirino Torino e Roma Theo Hernandez torna a disposizione del Milan. Il terzino francese è guarito dal Covid-19 e può tornare ad allenarsi con il gruppo. A comunicarlo è staro il club rossonero, riportando l’esito negativo dell’ultimo tampone al quale si è sottoposto il giocatore. Il numero 19 mette Torino e Roma nel mirino.

A cura di Vito Lamorte

Theo Hernandez è risultato negativo al Covid-19 ed è nuovamente a disposizione di Stefano Pioli. A comunicarlo è stato il Milan sul proprio sito ufficiale. Il 24enne laterale sinistro potrà essere arruolabile dopo le assenza contro l'Hellas Verona, il Porto e il Bologna in seguito al contagio scoperto dopo gli impegni con la nazionale francese per la Nations League. Il numero 19 rossonero era risultato positivo al test del tampone lo scorso 13 ottobre e ora che si è negativizzato e ora può tornare immediatamente ad allenarsi con i compagni in vista dei prossimi impegni del Diavolo. Il club meneghino ha comunicato la guarigione del classe 1997 e adesso toccherà ora a Pioli valutare le condizioni del suo calciatore in vista del turno infrasettimanale contro il Torino e della sfida di domenica 31 ottobre contro la Roma.

A causa dei tanti giorni di assenza l'allenatore rossonero potrebbe anche farlo partire dalla panchina contro i granata e inserirlo a gara in corso per mettere minuti nelle gambe proprio in attesa del tour de force che vedrà impegnati i rossoneri in tre gare importantissime tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre contro Roma, Porto e Inter. L'assenza di Theo Hernandez, sia dal punto di vista tecnico che del temperamento si è fatta sentire soprattutto nella sfida di Champions League: se nelle ultime due gare di campionato i rossoneri sono riusciti portare a casa il risultato, contro i portoghesi non hanno avuto la stessa forza anche a causa di assenze pesanti come quella del francese. Per continuare a tenere questo ritmo in Serie A i rossoneri sperano di ritrovare un Theo in salute, perché il suo apporto sarà importantissimo per lottare su tutti i fronti.

Il comunicato del Milan

Il club rossonero ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale per dare la notizia della negativizzazione del calciatore: "AC Milan comunica che Theo Hernández è risultato negativo al Covid-19".