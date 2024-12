video suggerito

Tevez: “Un giorno mia figlia mi ha chiesto di comprarle un’auto”. La risposta è una lezione di vita Carlos Tevez raccontò in un’intervista un aneddoto riguardante sua figlia: “Mi chieste di comprarle un’auto”. La risposta dell’ex attaccante argentino è una lezione di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Carlos Tevez è stato uno dei più grandi calciatori dell'Argentina. I suoi gol, le sue giocate, hanno fatto la storia del calcio argentino. In Italia l'abbiamo conosciuto con la maglia della Juventus in cui si è distinto al meglio dal 2013 al 2015. Oggi per lui è iniziata una nuova carriera, quella da allenatore. Nel 2022 il debutto col Rosario Central, nella Primera División argentina, poi l'avventura nel 2023 accordandosi con l'Independiente prima delle dimissioni dall'incarico a maggio 2024. Della sua carriera sappiamo tanto, meno della sua persona, specie nella sfera familiare.

Nel corso di un'intervista rilasciata ad ‘America Vivo' l'ex attaccante argentino si raccontò a 360° parlando della sua carriera, i suoi gol, ma anche degli insegnamenti impartiti ai suoi figli, Florencia e Katia. Nel corso della chiacchierata Tevez si è soffermato a rendere noto un momento in cui mette in mostra tutta la sua umiltà. "Un giorno la mia figlia maggiore mi ha chiesto di comprarle un'auto per poter andare a scuola da sola con la sorellina – spiega -. Le ho detto che se voleva un'auto doveva mettere da parte dei soldi e comprarsela lei".

Tevez nel corso dell'intervista.

Inizia così il racconto di quell'aneddoto da parte di Tevez che ha spiegato come volesse far capire a sua figlia il valore del denaro. "Lei ha detto: ‘Tu sei Carlos Tevez. Come puoi non comprare un'auto a tua figlia?'. Non mi interessa se deve lavorare come cameriera in un McDonald's, è un'esperienza che deve vivere, come ho fatto io". La sua è una lezione di vita che ha voluto raccontare anche per far capire a tutti il suo punto di vista a proposito di alcune questioni. E l'ha fatto raccontando un episodio riguardante la sua sfera familiare.

Il conduttore resta stupito dalle parole di Tevez

E a tal proposito Tevez continua il suo racconto: "Ho ricevuto la mia prima macchina quando avevo 21 anni, ma poiché me la sono guadagnata, e prima ancora ho comprato una casa a mio padre, ho lavorato per averla – ha sottolineato ancora -. È difficile, ma lei deve imparare". Tevez su questa questione fa capire di essere intransigente. Anche il conduttore si stupisce quando sente Tevez dire che sua figlia la macchina la doveva acquistare con i propri soldi. D'altronde un campione si riconosce sia in campo ma soprattutto fuori.