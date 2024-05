video suggerito

Terribile scontro tra Soria e Larin in Getafe-Maiorca: ambulanza in campo, si è rischiato il peggio Attimi di paura nei minuti finali di Getafe-Maiorca in Liga spagnola quando il portiere di casa, David Soria è rimasto privo di sensi a terra dopo uno scontro fortuito di gioco. Ambulanza in campo, teli alzati e dieci minuti di spasmodica attesa: l'allarme è poi rientrato.

A cura di Alessio Pediglieri

Partita sospesa immediatamente, quando David Soria è rimasto riverso a terra, volto tra l'erba, a seguito di un violento impatto di gioco con Cyle Larin, durante Getafe-Maiorca valida per l'ultima partita della Liga spagnola. Attimi di puro terrore tra tutti i presenti al Coliseum di Getafe, quando si sono precipitati i soccorsi in campo e poi l'arrivo dell'ambulanza e i teli alzati attorno al giocatore. Che alla fine ha lasciato lo stadio diretto d'urgenza in ospedale ma sveglio e vigile.

Il momento del terribile impatto

Al Coliseum si disputa l'ultimo atto di campionati tra Getafe e Maiorca, due squadre che hanno poco da dire alla stagione, abbondantemente lontane da tempo dalla zona retrocessione e altrettanto impossibilitate di sperare in una posizione utile per le coppe del prossimo anno. Il classico match di fine anno, in cui i tifosi accorsi per applaudire la propria squadra, si attendono gioco e spettacolo senza filtri. Condito dal vantaggio dei padroni di casa grazie alla rete nel primo tempo di Alvarez, ma anche da momenti di puro panico quando al 73′ uno scontro di gioco tra il portiere del Getafe, David Soria e l'attaccante del Maiorca, Cyle Larin, ha visto il primo rimanere stordito a terra.

Un classico contatto di gioco, mentre Larin cercava il pallone in mischia e che, ostacolato dalla difesa avversaria, ha sbattuto contro Soria. Il gioco è stato immediatamente fermato per permettere i primi soccorsi, ma ben presto la situazione è degenerata con la paura che fosse accaduto il peggio.

10 minuti di soccorsi, poi l'uscita in ambulanza

Oltre allo staff medico immediatamente richiamato da giocatori e arbitro, subito dopo è sopraggiunta anche l'ambulanza che era posta a bordo campo, dove sono scesi altri paramedici. Attorno a Soria, sono stati alzati anche i classici teloni per evitare sguardi indiscreti, situazione che ha allarmato ancor più perché si sono temute conseguenze ancor peggiori per il portiere. Per dieci minuti nulla si è mosso: il Coliseum e i suoi presenti sono rimasti avvolti in una bolla sospesa, in attesa di notizie confortanti che poi sono arrivate. Soria è stato trasportato d'urgenza in ospedale ma per salire sul mezzo di soccorso fortunatamente si è prima alzato in piedi, seppur sorretto.