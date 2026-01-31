Telenovela Lookman, è in bilico tra Fenerbahçe e Atletico Madrid: cosa sta succedendo sul mercato

È un'operazione di mercato piena di capovolgimenti di fronte e l'ultimo potrebbe essere quello decisivo: Ademola Lookman non è stato convocato dall'Atalanta per la partita contro il Como, segno di un addio imminente, ma la destinazione resta ancora sconosciuta. Fino a oggi sembrava promesso sposo del Fenerbahçe, ma nella trattativa si è insinuato l'Atletico Madrid che ora sarebbe in vantaggio.

Secondo quanto riportato da Sky il trasferimento sarebbe imminente ma il giocatore non si è ancora sbilanciato e non ha dato ancora l'apertura totale verso la squadra di Simeone che gli ha messo sul piatto uno stipendio allettante. resta poco tempo per decidere e per sciogliere gli ultimi nodi di un'operazione di mercato piena di colpi di scena clamorosi.

Lookman ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid

Il punto sulla cessione di Lookman

L'Atalanta rischiava di perderlo già la scorsa estate, ma la sua cessione è slittata solamente di pochi mesi. Il nigeriano è a un passo dall'addio, non è stato convocato da Palladino per la prossima partita ma non ha sciolto il nodo della sua prossima destinazione. Il Fenerbahçe aveva offerto 40 milioni di euro, ma non ha ancora concordato le condizioni di pagamento e le garanzie bancarie e per questo l'operazione non si è conclusa.

Ne ha approfittato l'Atletico Madrid che ha eguagliato la proposta economica ai bergamaschi (36 milioni più 4 di bonus) e ha messo sul piatto 7 milioni di euro netti più bonus: un ingaggio pesante, ma che non ha fatto tentennare Lookman che non ha ancora dato il suo consenso per trasferirsi in Spagna. Aveva strizzato l'occhio ai turchi, ma la formula del trasferimento non ha convinto l'Atalanta che ha preferito frenare. Il Fenerbahçe intanto non si arrende e ha proposto al nigeriano 8.5 milioni di euro a stagione più bonus, ma senza la luce verde dei bergamaschi non potrà procedere.