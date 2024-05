video suggerito

Tedesco esclude Courtois dagli Europei, il portiere gli dà del Pinocchio sui social: c’entra Lukaku Domenico Tedesco, CT del Belgio, ha spiegato del perché Thibaut Courtois non è stato convocato per Euro 2024: “Le ultime informazioni che ho sono ciò che ha detto ai media e che non è pronto, un messaggio più che chiaro”. Immediata la reazione social del portiere che dà del bugiardo al tecnico: dietro ci sono vecchie ruggini mai risolte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Thibeaut Courtois non parteciperà ai prossimi Europei in Germania con il Belgio: il CT Domenico Tedesco ha fatto le sue scelte e ha convocato 25 giocatori non senza sorprese. Tra queste, soprattutto l'assenza del portiere del Real Madrid rientrato da una stagione tormentata dagli infortuni. In conferenza stampa, il tecnico italiano ha spiegato il motivo della propria decisione: "Non era ancora pronto". Courtois pochi giorni fa aveva dichiarato di sentirsi al cento per cento e sui social ha risposto al proprio tecnico, dandogli del bugiardo.

Oramai manca sempre meno agli Europei 2024 che inizieranno fra meno di un mese, il prossimo 14 giugno. In questi giorni si stanno susseguendo le convocazioni ufficiali delle nazionali impegnate e anche il Belgio ha presentato la lista dei suoi 25 calciatori. Tanti i volti noti e conosciuti, da De Ketelaere a Lukaku, con qualche sorpresa come il ritorno di Witsel dopo ben due anni di assenza. Rumorosa invece l'esclusione di Thibeaut Courtois, il portiere del Real Madrid, sul quale proprio Tedesco ha raccontato la propria verità in conferenza stampa.

Domenico Tedesco sulla mancata convocazione di Courtois

Domenico Tedesco ha deciso chi porterà con sé in Germania per gli Europei 2024. Il Belgio nel 2020 aveva monopolizzato la scena nella fase a gironi, vincendo tutte le partite del proprio gruppo ma concluse la sua avventura sbattendo ai quarti di finale contro l'Italia di Roberto Mancini che da lì in poi si sarebbe involata verso un glorioso titolo continentale. Adesso, i Diavoli Rossi provano a ripartire e Tedesco ha fatto le sue scelte, escludendo Courtois. Il nome del portiere del Real, ovviamente è stato al centro di diverse domande cui il CT non si è tirato indietro: "Capisco, davvero, e rispetto le vostre domande il vostro lavoro e non è facile, ma non ho nuove informazioni. Io ho fatto tutto, tutto il possibile e sapete che ci ho provato. L'ultima informazione che ho è ciò che ha detto ai media, cioè che non se la sente di giocare gli Europei. Per noi è stato un messaggio chiaro".

La reazione social di Courtois: "Sono al 100%"

Peccato che lo stesso Courtois, che è rientrato in tempi record dall'ultimo grave infortunio in una stagione costellata da contrattempi, aveva detto tutt'altro, in vista della finale di Champions League che il Real Madrid si giocherà contro il Dortmund sabato prossimo. "Ho mantenuto la calma in questi mesi per evitare di anticipare il rientro, recuperando al 100%, ed è per questo che ora posso fare di nuovo parate decisive: mi sento veloce e reattivo. Sono felice di sentirmi al 100%, di allenarmi, di giocare bene e di far parte della squadra per la partita di sabato". Così di fronte alle dichiarazioni del proprio CT non è mancata la piccata reazione, dandogli del bugiardo via social con una emoji più che chiara.

La lite per la fascia da capitano che venne data a Lukaku

Allora cosa si cela dietro l'esclusione del portiere belga dagli Europei. Molti dicono che non si sono mai cancellate vecchie ruggini tra Courtois e il CT Tedesco, risalenti a un episodio preciso risalente al giugno 2023 in piena corsa per le qualificazioni a Euro 2024. Tedesco aveva annunciato che sarebbe stato Courtois il capitano contro l’Estonia, dopo il pari con l'Austria, vista l'assenza in squadra di De Bruybe, ma alla fine la fascia di capitano finì sul braccio di Lukaku, allora in nerazzurro.

Courtois lasciò il ritiro della Nazionale, visibilmente contrariato dal voltafaccia del CT. Tra i due vi fu un tentativo di chiarimento che durò fino alle 4 del mattino ma il portiere non rientrò sui suoi passi: "Se manca la fiducia da parte del tecnico e della federazione allora non va più bene", dichiarò. Da quel giorno non mise più piede in Nazionale.