video suggerito

Taremi si risveglia, torna decisivo e porta l’Iran ai Mondiali 2026: “Ora non parlo dell’Inter” L’Iran è la sesta squadra che si qualifica per i Mondiali 2026. Decisivo il 2-2 con l’Uzbekistan, grande protagonista l’attaccante dell’Inter Mehdi Taremi autore di una doppietta. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mehdi Taremi torna protagonista e lo fa nella nottata più importante. Perché con una favolosa doppietta l'attaccante dell'Inter porta l'Iran ai Mondiali 2026. Due gol, uno splendido, che stoppano l‘Uzbekistan e permettono al Team Melli di strappare un 2-2 che vale oro, e vale la settima qualificazione alla Coppa del Mondo, la quarta consecutiva. Sono sei ora le squadre qualificate, già, per i Mondiali che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti.

Doppietta di Taremi, l'Iran è ai Mondiali

Taremi non sta vivendo una grande annata con l'Inter, ed è andato ampiamente sotto le aspettative, con la sua nazionale è tornato su alti livelli con una doppietta, prima un gran tiro al volo, poi un gol da bomber vero. In mezzo un momento di apprensione quando dopo uno scatto ha fatto pensare a un infortunio muscolare.

"Sono felice che siamo riusciti a qualificarci per il Mondiale"

Dopo il match era raggiante parlando alla FIFA: "La partita era nelle nostre mani. Dopo il gol preso abbiamo avuto qualche occasione, ma non siamo riusciti a sfruttarle. Nel secondo tempo abbiamo creato molte occasioni, abbiamo pareggiato e siamo riusciti a qualificarci per il Mondiale, cosa di cui sono felice. Abbiamo anche commesso alcuni errori che abbiamo dovuto correggere. Non parlo dell'Inter in questo momento, spero di dare il massimo e fare meglio nel resto della stagione. Sono grato a tutte le persone che ci hanno aiutato a qualificarci al Mondiale negli ultimi due anni".

Sei squadre qualificate per i Mondiali 2026

L'Iran si aggiunge a Giappone e Nuova Zelanda, qualificate sul campo, e a quelle che organizzeranno il Mondiale 2026: Canada, Messico e Stati Uniti. L'Uzbekistan con questo pareggio si è avvicinato sensibilmente al traguardo, che sarà storico. Un ultimo passo per gli uzbeki, che disputeranno il loro primo Mondiale.