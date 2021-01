Il calciomercato invernale in Serie A, per la stagione 2020/2021, è iniziato il 4 gennaio e finirà lunedì 1 febbraio alle ore 20:00. Nel tabellone del calciomercato di gennaio, aggiornato in tempo reale le ultime notizie, tutti gli acquisti e le cessioni ufficiali e le indicazioni su come giocheranno le squadre con i nuovi titolari in campo nella formazione tipo.

Atalanta

Acquisti: Maehle (D, Genk)

Cessioni: Carnesecchi (P, Cremonese), Mojica (D, Elche), Diallo (A, Manchester United)

Formazione: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata.

Benevento

Acquisti: Nessuno

Cessioni: Nessuno

Formazione: Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari, Lapadula.

Bologna

Acquisti: Soumaoro (D, Lille)

Cessioni: Denswil (D, Club Brugge)

Formazione: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Cagliari

Acquisti: Nainggolan (C, Inter), Duncan (C, Fiorentina)

Cessioni: Nessuno

Formazione: Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Nandez; Sottil, NAINGGOLAN, Joao Pedro; Simeone.

Crotone

Acquisti: Nessuno

Cessioni: Gomelt (C, ADO Den Haag)

Formazione: Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Zanellato, Benali, Reca; Simy, Messias.

Fiorentina

Acquisti: Nessuno

Cessioni: Cutrone (A, Wolverhampton), Lirola (D, Marsiglia), Duncan (C, Cagliari), Saponara (C, Spezia)

Formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

Genoa

Acquisti: Strootman (C, Marsiglia), Onguene (D, Salisburgo)

Cessioni: Schone (C, svincolato)

Formazione: Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, STROOTMAN, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Pandev.

Inter

Acquisti: Nessuno

Cessioni: Nainggolan (C, Cagliari)

Formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro.

Juventus

Acquisti: Nessuno

Cessioni: Nessuno

Formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Ramsey, McKennie, Bentancur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

Lazio

Acquisti: Nessuno

Cessioni: Nessuno

Formazione: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Milan

Acquisti: Meité (C, Torino), Mandzukic (A, svincolato)

Cessioni: Duarte (D, Basaksehir)

Formazione: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Napoli

Acquisti: Nessuno

Cessioni: Nessuno

Formazione: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Parma

Acquisti: Nessuno

Cessioni: Scozzarella (C, Monza)

Formazione: Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Sohm, Kurtic; Kucka, Gervinho; Cornelius.

Roma

Acquisti: Nessuno

Cessioni: Nessuno

Formazione: Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Sampdoria

Acquisti: Torregrossa (A, Brescia)

Cessioni: Nessuno

Formazione: Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella.

Sassuolo

Acquisti: Nessuno

Cessioni: Ricci (A, Monza)

Formazione: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Spezia

Acquisti: Saponara (C, Fiorentina)

Cessioni: Nessuno

Formazione: Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Bastoni; Maggiore, M. Ricci, Pobega; SAPONARA, Nzola, Gyasi.

Torino

Acquisti: Nessuno

Cessioni: Meité (C, Milan), Millico (A, Frosinone)

Formazione: Sirigu; Izzo, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti.

Udinese

Acquisti: Nessuno

Cessioni: Nicolas (P, Reggina), Ter Avest (D, Utrecht), Coulibaly (C, Salernitana)

Formazione: Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna.

Verona

Acquisti: Nessuno

Cessioni: Nessuno

Formazione: Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.