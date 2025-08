Svolta nel calcio italiano: stipendi dei calciatori ridotti dopo la retrocessione dalla Serie A alla B

Quella di oggi può essere considerata come un'autentica svolta nel calcio italiano. All'interno del nuovo contratto collettivo sottoscritto dalla Lega Serie A e dall'Aic (Associazione Italiana Calciatore) è stato stipulato un accordo per la riduzione degli stipendi dei calciatori di una squadra che retrocede dalla Serie A alla Serie B. Una decisione importante che va incontro alle esigenze di tanti club italiani che nel corso degli anni si sono trovati a fare i conti con una riduzione dei ricavi dalla massima serie al campionato cadetto ma con enormi costi di gestione, specie gli stipendi.

Capita spesso di vedere società che hanno speso tanto per ingaggiare giocatori con stipendi anche importanti sottoscrivendo contratti anche di 4-5 anni per poi ritrovarsi in B e dover gestire queste enormi spesi con minori entrate. Il paracadute previsto tempo fa per far fronte a questo problema copre infatti solo in parte il problema che però ora sarà superato con questo accordo assolutamente importante.

L’Empoli è una delle squadre retrocesse dalla Serie A alla Serie B nell’ultima stagione 2024/2025.

Ebbene cosa prevede ora il provvedimento approvato nella giornata di oggi? I contratti dei calciatori di Serie A dunque avranno una riduzione automatica dello stipendio, pari al 25%, in caso di retrocessione in B di una determinata società. La norma è contenuta nel nuovo accordo collettivo sottoscritto dal presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, e dal n.1 dell’Aic, Umberto Calcagno, con l’avallo della Figc. Forte soddisfazione da parte di tutte le parti in cause che hanno dato il via libera a questa svolta.

Le parole del presidente della Lega Serie A Simonelli dopo il via libera al provvedimento

“È un risultato che conferma quanto il dialogo istituzionale e la collaborazione tra Lega e AIC siano strumenti fondamentali per affrontare con equilibrio e lungimiranza le sfide del calcio moderno. Il nostro obiettivo, come Lega Serie A, è quello di contribuire a un sistema sempre più solido, equo e sostenibile, in cui le esigenze dei Club e dei calciatori possano trovare sintesi nel comune interesse della tutela e della crescita del movimento". Queste le parole del presidente Simonelli contenute all'interno di una nota.