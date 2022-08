Supercoppa Europea, Real Madrid-Eintracht dove vederla in diretta TV e live streaming: orario e formazioni Real Madrid e Eintracht Francoforte si sfidano oggi nella finale di Supercoppa Europea 2022. La partita tra gli spagnoli, vincitori della Champions, e i tedeschi, che hanno trionfato nell’ultima Europa League, si gioca oggi alle ore 21:00, allo stadio Olimpico di Helsinki. Diretta TV e streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.

A cura di Fabrizio Rinelli

Real Madrid e Eintracht Francoforte si sfidano oggi nella finale di Supercoppa Europea 2022. Gli spagnoli, vincitori dell'ultima Champions, affronteranno i tedeschi, vincitori dell'Europa League, nel tradizionale appuntamento che dà inizio alla nuova stagione europea. La sfida tra le due squadre si giocherà oggi, mercoledì 10 agosto, alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Helsinki e sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Amazon Prime Video e in streaming attraverso l'applicazione per dispositivi mobili e smart tv. Sarà la prima finale di competizioni UEFA per club a disputarsi in Finlandia, che però aveva ospitato la finale di UEFA Women's EURO 2009.

Sarà Carlo Ancelotti contro Oliver Glasner in una nuova serata che potrebbe rappresentare l'ennesima occasione per Karim Benzema di prendersi la scena ed essere ancora protagonista assoluto. L'Eintracht partecipa alla Supercoppa europea per la prima volta nella sua storia mentre per il Real Madrid si tratta invece dell'ottavo appuntamento in assoluto qualificandosi sempre come campione d'Europa. Qui tutte le informazioni su orari, probabili formazioni e come vederla in tv e streaming.

Partita: Real Madrid-Eintracht Francoforte

Data: 10 agosto 2022

Orario: 21:00

Stadio: Olimpico di Helsinki (Finlandia)

Canale tv: Amazon Prime Video

Streaming: Amazon Prime Video

Dove vedere Real Madrid-Eintracht Francoforte oggi in diretta TV e in live streaming

La finale di Supercoppa Europea tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte inizierà questa sera alle ore 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Amazon Prime Video che detiene i diritti dell'evento. Per vedere il match in diretta tv sarà dunque necessario accedere all'app – previo abbonamento – di Prime Video su smart tv o collegando il dispositivo a console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Firestick.

In streaming invece, sempre attraverso l'accesso all'app, la gara si potrà vedere attraverso dispositivi mobili come tablet, pc e cellulare o in alternativa da pc e notebook direttamente sul sito ufficiale. La telecronaca di Real Madrid-Eintracht Francoforte è affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Eintracht per la Supercoppa europea

Ancelotti e Glasner hanno già le idee abbastanza chiare sulle formazioni da schierare in campo. Il tecnico italiano si affiderà al solito Benzema in attacca al fianco di Vinicius mentre i tedeschi puntano su Lindstrom e Gotze alle spalle di Borré. Queste le probabili formazioni dei due allenatori pronti a portarsi a casa il primo trofeo europeo targato Uefa della nuova stagione 2022/2023:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Alidou; Lindstrøm, Gotze; Borré. All. Glasner