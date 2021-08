Super offerta di mercato dell’Atletico Madrid alla Fiorentina per Vlahovic Dusan Vlahovic è un obiettivo di mercato dell’Atletico Madrid, disposto a offrire oltre 60 milioni di euro alla Fiorentina. Il club viola rifletta sull’offerta e potrebbe averne molto presto una parte del Tottenham, che vorrebbe sostituire Harry Kane, a un passo dal Manchester City, con Vlahovic.

A cura di Alessio Morra

Questa sessione di mercato ruota tutta intorno agli attaccanti. Messi è passato al Psg, il Barcellona ha preso Depay e Aguero, anche se l'effetto domino è partito da qualche giorno e cioè da quando l'Inter ha ceduto Lukaku al Chelsea. I nerazzurri hanno bloccato Dzeko e proveranno a comprare un'altra punta, e non è finita perché a livello europeo c'è Kane che può lasciare il Tottenham e c'è una probabile asta pronta a scattare per Dusan Vlahovic, attaccante ventunenne della Fiorentina, che piace tanto agli Spurs e soprattutto all'Atletico Madrid.

La proposta dell'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid, secondo quanto riporta Sky, avrebbe ufficialmente presentato un'offerta alla Fiorentina, che oggi sarà impegnata in Coppa Italia e in campo dovrebbe esserci anche Vlahovic. I campioni di Spagna avrebbero offerto 60 milioni di euro più bonus alla Fiorentina e hanno proposto anche l'inserimento di una contropartita tecnica, il giovane difensre Nehuen Perez. La Fiorentina riflette. L'offerta è importante, ma rinunciare al serbo non sarebbe una scelta semplice.

Vlahovic obiettivo del Tottenham

Ma Dusan Vlahovic è anche un obiettivo di mercato del Tottenham, che sta per perdere Harry Kane. Il bomber nei mesi scorsi aveva detto di voler andare via e aveva chiesto la cessione, il braccio di ferro sembra essere finito. Kane è a un passo dalla firma con il Manchester City che è arrivato a offrire una cifra altissima, 150 milioni. Davanti a un'offerta del genere i londinesi sono pronti a capitolare e potrebbero investirne una parte per Vlahovic, che Paratici conosce bene e che vorrebbe come sostituto di Kane. La Fiorentina ha fatto sapere che non vorrebbe andare per lunghe con le trattative e al massimo entro Ferragosto vuole decidere il destino di Vlahovic.