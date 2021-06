Non arrivano buone notizie per Suning e la famiglia Zhang che possiede il marchio cinese: una situazione che inevitabilmente tiene in apprensione anche i tifosi dell'Inter, il cui destino è a legato a doppio filo a quello della proprietà che nel 2016 ha rilevato la maggioranza del club nerazzurro da Erick Thohir.

Seconto quanto riferisce ‘Titan Sports Plus', infatti, il titolo di Suning.com è stato sospeso alla Borsa di Shenzen: lo stop alle negoziazioni è stato dato in seguito al crollo del prezzo delle azioni avvenuto nella giornata di ieri. Un crollo a sua volta legato a quella che probabilmente è la notizia peggiore di tutte per gli interessi degli Zhang e di chi pende dalla loro capacità di disporre della propria liquidità: è stato infatti congelato il 5,8% del capitale della società detenuto da Zhang Jindong, padre del presidente dell'Inter Steven.

Suning Holdings Group possiede il 68,55% delle quote dell'Inter, mentre LionRock Capital ha una quota del 31.05%. Proprio i rubinetti chiusi per gli investimenti all'estero su ordine del governo cinese – in aggiunta alla congiuntura economica globale disastrosa indotta dalla pandemia – erano stati i motivi delle difficoltà del club nerazzurro di rispettare le scadenze per la gestione ordinaria del club nella scorsa stagione.

Il finanziamento ottenuto da Oaktree è stato una boccata d'ossigeno per poter saldare le spettanze degli ultimi mesi ed iscriversi regolarmente al prossimo campionato, ma le ultime notizie che arrivano dalla Cina certamente non possono far dormire sonni tranquilli ai tifosi nerazzurri, che appena poche settimane fa festeggiavano un trionfale Scudetto.