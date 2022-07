Sterling batte Tuchel a ping pong, il tecnico del Chelsea la prende male: scaglia via la racchetta “Non contro Raheem!”, urla il tecnico del Chelsea mentre lancia la racchetta sul tavolo e tutti intorno a lui sghignazzano…

A cura di Paolo Fiorenza

Chiusa l'era Abramovich, il nuovo corso del Chelsea che vede proprietario un consorzio guidato da Todd Boehly e Clearlake Capital Group è partito con intenzioni bellicose: se qualcuno pensava che il passaggio di mano avrebbe significato un ridimensionamento, beh, si sbagliava di grosso. I Blues hanno piazzato due colpi pesanti come Sterling dal Manchester City (56 milioni) e Koulibaly dal Napoli (38+2) e stanno per chiudere Koundé dal Siviglia per un'altra sessantina di milioni.

Non sarà facile colmare la ventina di punti che nell'ultima Premier League la squadra di Tuchel ha accusato da Manchester City e Liverpool, ma sicuramente i tifosi hanno di che essere contenti, visti gli scenari foschi che si profilavano quando il Governo inglese ha imposto a Roman Abramovich di cedere il club londinese. A fronte degli addii di Rudiger e Christensen a parametro zero e di Lukaku, rispedito all'Inter senza stare lì a piangere troppo sul latte versato, i nuovi acquisti risistemano la rosa e rilanciano le ambizioni dei Blues.

Raheem Sterling con la maglia del Chelsea nell’amichevole contro Charlotte

In attacco le aspettative sono tutte su Raheem Sterling, che a 27 anni è nel pieno della maturità ed è reduce da una stagione al City con 17 gol e 9 assist in 47 presenze. Il giocatore originario della Giamaica farà di tutto per ben impressionare fin dall'inizio il suo nuovo tecnico, ma forse non se l'è fatto molto amico dandogli una bella lezione a ping pong. La sfida è avvenuta negli Stati Uniti, dove il Chelsea ha disputato un'amichevole col Charlotte FC, perdendola ai rigori.

In un video che ha totalizzato centinaia di migliaia di visualizzazioni, si vede Sterling preparare con cura il punto e poi finirlo con una schiacciata. Tra gli applausi e gli schiamazzi dei presenti, Tuchel non la prende benissimo, scagliando la racchetta sul tavolo e urlando più volte "non contro Raheem!". Il tutto col sorriso sul volto, ma perdere non fa mai piacere…