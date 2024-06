video suggerito

Stefano Tacconi ha lasciato il reparto di rianimazione: le ultime notizie dopo l'intervento Come sta Stefano Tacconi? Le ultime notizie sull'ex portiere sono incoraggianti, ha lasciato il reparto di rianimazione.

A cura di Marco Beltrami

Le ultime notizie su Stefano Tacconi sono incoraggianti. Le condizioni dell'ex portiere della Juventus e della Nazionale, che nella giornata di ieri è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di 5 ore all'aorta femorale, sono in miglioramento. Proprio per questo il classe 1957 ha lasciato il reparto di rianimazione dell'ospedale Molinette di Torino.

Come sta Stefano Tacconi, le ultime notizie sulle condizioni dopo l'intervento

A fare il punto della situazione di Tacconi ci ha pensato l'azienda ospedaliera della Città della Salute, attraverso una nota ufficiale. Nella stessa viene reso noto che la prima notte dell'ex estremo difensore bianconero dopo la lunga e delicata operazione è stata "tranquilla".

Tutto procede per il meglio stando al resoconto proveniente dal reparto di rianimazione diretto dal dottor Roberto Balagna: "Il decorso post operatorio prosegue regolarmente. Il paziente dimostra condizioni cliniche stabili ed un rapido miglioramento nella perfusione e circolazione dell'arto inferiore destro operato ieri pomeriggio". Alla luce di tutto questo, Tacconi è stato trasferito dunque nel reparto di degenza di Chirurgia vascolare universitaria, diretto dal professor Fabio Verzini.

Perché Tacconi è stato operato, che cosa è successo all'ex portiere

La notizia del nuovo ricovero di Tacconi, dopo i primi tutt'altro che leggeri problemi di salute (con la rottura di un aneurisma nell'aprile 2022) aveva gettato nello sconforto i tifosi. In realtà le due patologie non sono strettamente legate, come spiegato proprio dai medici che lo hanno nuovamente operato. L'ex estremo difensore si è sottoposto alla ricanalizzazione e ricostruzione dell'arteria femorale, a seguito di un "grave quadro di ischemia arteriosa dello stesso" con tanto di ostruzione dell'arteria "da aorta a femore".

La speranza è quella di rivedere presto l'ex nazionale fuori dall'ospedale e in compagnia della famiglia, che gli è sempre stata vicina provvedendo anche a dare aggiornamenti costanti sulle sue condizioni.