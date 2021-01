La Serie A potrebbe diventare sempre più americana. A breve infatti anche la sorprendente neopromossa Spezia può cambiare proprietà e finire in mano agli statunitensi. L'attuale patron Gabriele Volpi sarebbe difatti in trattativa avanzata con un fondo americano per la cessione del pacchetto di maggioranza del club ligure alla sua prima storica stagione in Serie A. Gli uomini che sarebbero in trattativa con Volpi sarebbero alcuni top manager della Dell, azienda americana leader nella produzione di computer, ma non è ancora chiaro se dietro di loro c'è anche Michael Saul Dell, ossia il proprietario di quello che ad oggi è il terzo più grande fornitore di PC al mondo. L'affare dunque potrebbe concludersi a stretto giro di posta. Se dovesse arrivare il closing lo Spezia diventerebbe la sesta società del massimo campionato italiano ad avere una proprietà statunitense dopo i Friedkin alla Roma, il Fondo Elliott al Milan, i Krause a Parma, Saputo a Bologna e Commisso alla Fiorentina.

In passato, in più di un'occasione, si era parlato dell'intenzione di Volpi per un graduale disimpegno dallo Spezia. L'imprenditore di Recco infatti è stato più volte accostato alla Sampdoria, squadra di cui è grande tifoso, come successore dell'attuale patron Massimo Ferrero. Fonti molto vicine al numero uno del club spezzino infatti avevano rivelato l'interesse del trio Volpi-Fiorani-Briatore per la Holding Max, cioè la controllante del gruppo Ferrero a cui fa capo anche la Sampdoria.

All'epoca l'interesse non si tramutò in offerta (anche perché Volpi aveva appena conquistato la Serie A con il suo Spezia) e dunque l'affare saltò. Adesso però se la cessione dello Spezia al fondo americano dovesse diventare realtà non è da escludere che l'imprenditore classe '43 con un patrimonio stimato di oltre tre miliardi di euro non decida di tentare l'affondo per realizzare il suo sogno: diventare il proprietario della squadra per cui ha sempre tifato, ossia la Sampdoria.