Spezia-Ascoli sospesa per l'arresto cardiaco di un tifoso: Sozza ferma tutto a un minuto dalla fine Spezia-Ascoli è stata interrotta per circa mezz'ora per permettere ai paramedici di soccorrere un anziano tifoso sugli spalti: attimi di paura per i presenti al Picco.

A cura di Ada Cotugno

La partita tra Spezia e Ascoli in Serie B è stata sospesa momentaneamente a un minuto dalla fine: l'arbitro Sozza ha fermato i giocatori in campo per permettere al personale medico di assistere un anziano tifoso, colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava sugli spalti del Picco.

Nel settore dei distinti c'era agitazione già da diversi minuti e di sicuro non per il risultato della partita. Un uomo ha attirato l'attenzione dopo essersi sentito male: i suoi vicini di posto hanno subito capito la gravità della situazione, cercando di chiedere aiuto ai paramedici dell'ambulanza presenti accanto al campo. Il grande movimento sugli spalti ha colpito anche l'arbitro che all'89', dopo circa tre minuti dalla prima segnalazione, ha sospeso la partita sul risultato di 2-1 per lo Spezia.

L'intervento dei paramedici è stato immediato. Hanno raggiunto immediatamente l'anziano tifoso per praticargli il massaggio cardiaco, cercando di salvargli la vita in un momento così delicato. Tutto lo stadio è piombato in un silenzio surreale e anche il capitano della squadra di casa, Dimitrios Nikolaou, ha mostrato vicinanza all'uomo scavalcando la barriera che separa i seggiolini dal campo per avvicinarsi a lui e sincerarsi da vicino delle sue condizioni.

Tutti i presenti sono rimasti con il fiato sospeso per oltre 20 minuti, con le due squadre che sono rimaste sempre in mezzo al campo aspettando un cenno da parte di Sozza. Dopo quasi mezz'ora di massaggio cardiaco le condizioni del tifoso sono migliorate ed è stato accompagnato in ospedale dall'ambulanza: appena l'uomo ha abbandonato il campo l'arbitro ha dato il consenso di riprendere la partita che si è conclusa soltanto con i minuti di recupero.