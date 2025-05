video suggerito

Spareggio salvezza in Serie A possibile: chi può giocarlo e cosa succede con 3 squadre a pari punti Verona, Parma, Lecce, Empoli e Venezia lottano per non retrocedere. Due di queste retrocederanno. C’è anche l’ipotesi dello spareggio salvezza, che si giocherebbe con una doppia sfida. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La lotta scudetto è accesissima, venerdì una tra Napoli e Inter sarà campione d'Italia. Ma la Serie A darà poi gli ultimi verdetti domenica 25 maggio, quando si chiuderà il campionato e si capirà chi giocherà la Champions League e chi retrocederà in Serie B, con il Monza. Due squadre finiranno giù e piangeranno, in tre invece salveranno la pelle e faranno festa. Per tutte queste squadre c'è anche, aperta, però, l'ipotesi spareggio, che potrebbe prolungare il campionato di un'altra settimana.

Classifica e calendario ultima giornata

La classifica della Serie A nella parte bassa a una giornata dal termine è questa: Verona 34, Parma 33, Empoli e Lecce 31, Venezia 29. Quelle sopra il Verona sono salve, il Monza è retrocesso. All'ultima giornata c'è uno scontro salvezza di portata clamorosa, al Castellani c'è Empoli-Verona. Mentre il Venezia ospita la Juventus e il Parma gioca in casa dell'Atalanta. Il Lecce invece all'Olimpico affronterà la Lazio, in piena corsa per un posto in Europa.

Empoli-Lecce può essere lo spareggio salvezza

La situazione è molto intricata. L'ipotesi è spareggio c'è, non è ovviamente una certezza, ma va presa in considerazione. Il Venezia è quello messo peggio: se non vince con la Juventus torna in Serie B. Empoli e Lecce hanno invece 31 punti, ciò significa che se perderanno entrambe (contro Verona e Lazio) o pareggeranno entrambe giocheranno lo spareggio, in gara di andata e ritorno la prossima settimana. Salendo eventualmente a 32 punti non riuscirebbero a raggiungere né Empoli né Parma.

Leggi anche Chi si salva in Serie A e chi retrocede in Serie B, le combinazioni per la salvezza e cosa succede a pari punti

Classifica avulsa in caso di parità di punti tra Empoli, Lecce e Venezia

Qualora pareggiassero Empoli (con il Verona) e Lecce (con la Lazio) balzerebbero a 32 punti e potrebbero essere agganciate a quota 32 dal Venezia, in caso di vittorie dei neroverdi di Di Francesco contro la Juventus. In quel caso per decretare le partecipanti allo spareggio servirebbe la classifica avulsa. Considerando i risultati tra queste tre squadre avremmo il Lecce con 8 punti, Empoli e Venezia con 3. Tre pareggi per entrambe (due tra loro e uno con il Lecce). Quasi un caso limite per decretare la seconda retrocessa. Si valuterebbe in quel caso la differenza reti nei confronti diretti (-2 per l'Empoli, -1 per il Venezia). Venezia allo spareggio con il Lecce, Empoli retrocesso.

Che succede con quattro squadre a 34 punti

In linea teorica potrebbe esserci un clamoroso gruppone a fine campionato in zona retrocessione. Perché se l'Empoli batte il Verona lo aggancia a quota 34 punti, che potrebbe essere raggiunta anche dal Lecce, che deve battere la Lazio, e dal Parma, che pareggiando con l'Atalanta a 34 ci arriva. In quel caso il Venezia sarebbe retrocesso, anche battendo la Juventus, e due delle quattro squadre a parità di punti sarebbero costrette a giocare lo spareggio per non retrocedere. In questo caso a salvarsi sarebbero Empoli e Lecce con Parma e Verona dritte allo spareggio.

In quali casi si giocherà lo spareggio salvezza

Empoli e Lecce perdono, restano a 31 punti, e il Venezia non batte la Juve. Spareggio Empoli-Lecce

Empoli e Lecce pareggiano, salgono a 32 punti, e il Venezia non batte la Juve. Spareggio Empoli-Lecce

Empoli e Lecce pareggiano, il Venezia vince con la Juve: chiudono tutte a 32 punti. Spareggio Lecce-Venezia per la classifica avulsa tra queste tre squadre

Empoli e Lecce vincono, il Parma pareggia, il Verona perde.