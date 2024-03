Spareggi di qualificazione agli Europei 2024, dove vedere le partite di oggi in TV e streaming: il programma Galles-Polonia, Ucraina-Islanda e Georgia-Grecia sono i tre spareggi playoff di Euro 2024. Si disputeranno martedì 26 marzo. Diretta TV su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa sera si conosceranno i nomi delle ultime tre squadre che prenderanno parte a Euro 2024, la competizione calcistica più attesa della stagione che inizierà il 14 giugno in Germania. Le gare in programma sono Galles-Polonia, Ucraina-Islanda e Georgia-Grecia. Tutti questi incontri si potranno seguire in diretta TV su Sky, nessuna delle tre sfide sarà trasmessa in chiaro.

Si chiuderà definitivamente la lunga fase di qualificazione agli Europei del 2024. Georgia-Grecia si giocherà alle ore 18. Chi festeggerà sa già che finirà nel Girone F capeggiato dal Portogallo e che comprende anche Turchia e Repubblica Ceca. Mentre alle ore 20:45 si giocheranno Galles-Polonia e Ucraina-Islanda. Belgio, Slovacchia e Romania saranno le rivali di chi passerà tra Ucraina e Islanda. Mentre nel Gruppo D la vincente di Galles-Polonia sfiderà Francia, Olanda e Austria, in un girone che sarà durissimo.

Playoff Euro 2024, le partite di oggi: gli orari TV

A causa del fuso orario non si disputeranno tutte e tre alla stessa ora. Perché alle 18 ora italiana scenderanno in campo Georgia e Grecia. Un incontro molto atteso tra una squadra che non ha mai disputato una grande manifestazione e chi l'Europeo lo ha vinto vent'anni fa. Mentre alle 20:45 si terranno Galles-Polonia, la sfida più equilibrata, e Ucraina-Islanda, in campo a Breslavia in Polonia. Per i noti fatti l'Ucraina non disputa gare interne realmente in casa.

Leggi anche Le partite di calcio in TV, dove vedere gli spareggi di qualificazione agli Europei 2024

Martedì 26 marzo

ore 18: Georgia-Grecia (su Sky Sport 252)

ore 20:45: Galles-Polonia (Diretta Gol su Sky Sport Calcio)

ore 20:45: Ucraina-Islanda (Diretta Gol su Sky Sport Calcio)

Dove vedere gli spareggi degli Europei 2024 in TV, in streaming e in chiaro

Sky trasmetterà dalle ore 18 Georgia-Grecia sul canale 252. Su Sky Sport Calcio (canale 202) andrà in onda poi a partire dalle ore 20:45 ‘Diretta Gol' dedicato alle due partite in programma della serata e cioè Galles-Polonia e Ucraina-Islanda. In caso di parità al 90′ si giocherebbero i supplementari ed eventualmente si tirerebbero i calci di rigore per designare le qualificate. Diretta streaming possibile con Sky Go e NOW.