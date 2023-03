Spalletti si innervosisce alla domanda su Guardiola: “Lui fa un giochino, lo sanno tutti” Al termine di Napoli-Eintracht Spalletti si è stizzito rispondendo a una domanda su Pep Guardiola, che nei giorni scorsi aveva avuta grandi parole d’elogio per il Napoli.

A cura di Alessio Morra

Il Napoli è ai quarti di Champions. Una qualificazione storica. Perché questo traguardo non era stato mai raggiunto dai partenopei. Grande festa al fischio finale, ma poi subito tutti a pensare già al Torino, il prossimo match di campionato in programma domenica 19 marzo. Nel dopo partita Spalletti ha sbottato, si è infastidito per una definizione di Guardiola, che ha indicato il Napoli come squadra più forte d'Europa.

Dopo aver parlato del successo con l'Eintracht: "Questo è un grande risultato, ce lo godiamo con la squadra e con i tifosi. Fondamentale avere l'atteggiamento che avevamo stasera. All'inizio non siamo stati qualitativi come sempre, però non abbiamo concesso niente e abbiamo ragionato bene".

Spalletti, nell'intervista con Prime Video, ha ricevuto una domanda su un'affermazione di Guardiola che nei giorni scorsi ha dichiarato che il Napoli è la squadra che gioca meglio in Europa con l'Arsenal. Un grande complimento quello di Pep, che però non è piaciuto al tecnico toscano che ha detto: "No, non mi rende niente quel complimento. Questo è un giochino che conoscono tutti. E chi lo fa, lo fa per mettere pressione. Loro spendono 600 milioni per fare la squadra e noi no. Chi fa questo, lo fa, perché ti pone in alto e sa che così, sicuramente devi cadere. Questo è un giochino che conoscono tutti".

Per la terza volta in carriera Spalletti si è qualificato per i quarti di Champions League.

Poi ha ritrovato il sorriso sottolineando il risultato di portata storica: "Se in tutta la storia del Calcio Napoli non ci si era mai riusciti a qualificarsi per i quarti allora questo è un grande traguardo".

Elogi invece per Osimhen, capocannoniere della Serie A e autore di 22 gol in questa stagione: "Per quanto riguarda Osimhen è un calciatore fortissimo che ha delle interpretazioni a volte da soliste che ti dà grandi strappi e apertura e che deve cercare di legare con la squadra. Già con l'Atalanta lo è stato". ù

Victor Osimhen ha realizzato una doppietta all’Eintracht.

Infine non dimenticando gli incidenti che hanno visto protagonisti i tifosi dell'Eintracht e le forze dell'ordine, Spalletti ha fatto un appello ai tifosi azzurri: "Non roviniamo questo grande traguardo, non roviniamo questo successo. Lasciamo perdere le provocazioni. Cantiamo i nostri cori e festeggiamo solo la vittoria. Forza Napoli".