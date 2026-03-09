Spalletti può cambiare totalmente l’attacco della Juve: panchina anche per David in attesa di Vlahovic

Due gol nelle ultime due partite consecutive contro Roma e Pisa e un assist nel 2-2 con la Lazio. Jeremy Boga si è presentato benissimo alla Juventus dopo essere arrivato quasi a fari spenti, tra lo stupore generale, e soprattutto a seguito di alcuni colpi mancati dai bianconeri nel bel mezzo del mercato di gennaio. Un "ripiego" che è diventato in poco tempo una risorse capace di sovvertire oggi anche alcune gerarchie che sembravano essersi consolidate nell'undici titolari di Luciano Spalletti.

Il tecnico della Juventus si è accorto contro il Pisa, così come accaduto a Roma all'Olimpico, che l'ingresso di Boga è stato a dir poco fondamentale nelle trame di gioco della sua squadra diventata sempre più pericolosa e imprevedibile rispetto a quanto accade con David. Ecco, proprio l'attaccante canadese, nonostante sia al momento l'unica punta di ruolo a disposizione – Openda non lo è realmente mentre Vlahovic e Milik stanno per rientrare – potrebbe restare in panchina già a partire dalla prossima partita portando Spalletti a cambiare totalmente l'attacco bianconero sfruttando proprio Boga.

Il gol di Boga contro il Pisa.

Dopo la bocciatura subita contro il Pisa, David ha confermato ulteriormente i dubbi di allenatore, squadra e tifosi che hanno notato come il giocatore avesse diverse difficoltà in campo penalizzando anche gli altri giocatori e la manovra di squadra. Ecco perché non ci sarà da sorprendersi se contro l'Udinese dovesse vedersi una Juventus diversa soprattutto nella zona offensiva. Spalletti confermerebbe lo stesso modulo ma con Yildiz a fungere da falso nove – un po' come accaduto a Napoli – con Boga a sinistra e Conceicao a destra.

Un assetto di gioco che ha dato spunti positivi a Spalletti il quale anche contro il Pisa ha mandato subito in campo Boga nel secondo tempo trovando finalmente ripartenze, gioco veloce, verticalizzazioni e gol. Boga è entrato in più di un'azione pericolosa dei bianconeri trovando poi anche il gol in pieno recupero che ha consentito ai bianconeri di prendersi tre punti per la lotta al quarto posto. Pochi giorni prima poi il gol contro la Roma che ha riaperto i giochi all'Olimpico prima della zampata di Gatti che ha consentito alla Juve di prendersi un punto d'oro.

Vlahovic pronto a riprendersi la Juventus.

Tutto questo in attesa del ritorno di Vlahovic che a Udine potrebbe già essere presente e convocato insieme a Milik. Spalletti punta molto sul serbo e spera di recuperarlo quanto prima per farlo giocare come avrebbe sempre voluto prima dell'infortunio. Proprio l'allenatore potrebbe essere decisivo anche per un clamoroso rinnovo di Vlahovic a cifre più basse da quelle attuali proprio per rilanciarsi con uno come Spalletti. Nel frattempo però, meglio affidarsi a questo Boga e con Yildiz prima punta i quali insieme hanno dimostrato di poter essere davvero pericolosi.