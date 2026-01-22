Champions League
Spalletti non si trattiene dopo Juve-Benfica: “Ci avete fatto due palle così”. Con chi ce l’ha

Dopo la vittoria della Juventus sul Benfica, Luciano Spalletti tira fuori il Bodo Glimt dopo due mesi: le critiche gli erano rimaste sullo stomaco.
A cura di Paolo Fiorenza
Immagine

Luciano Spalletti approfitta della vittoria della Juventus sul Benfica nella penultima giornata del girone unico di Champions League (un 2-0 che consegna la matematica qualificazione ai playoff ai bianconeri e lascia speranze per gli ottavi diretti) per togliersi dallo stomaco qualcosa che evidentemente covava da tempo: le critiche ricevute dopo il successo rocambolesco in casa del Bodo Glimt lo scorso 25 novembre, quando il 66enne toscano era arrivato a Torino da meno di un mese al posto di Tudor. Quella sera, nel gelo norvegese, la Juve si fece raggiungere all'87' sul 2-2, ma poi segnò in pieno recupero il gol della preziosissima vittoria. Furono in molti a criticare l'approccio soprattutto del primo tempo e i problemi difensivi che all'epoca erano ancora irrisolti per Spalletti. Tutte cose che Luciano si è messo nel borsello e ha tirato fuori mercoledì notte nel ventre dello Stadium: "Ci avete fatto due palle così col Bodo", è stata la sintesi rivolta a chi aveva detto quelle cose a novembre.

Spalletti tira fuori il Bodo Glimt dopo due mesi: "Vedete i risultati che fa contro le squadre che gioca"

Il discorso è partito in zona mista dal giudizio sulla prestazione della Juve contro il Benfica di Mourinho: "A me è piaciuta, perché abbiamo giocato un po' al di sotto di quello che avevamo fatto vedere nelle ultime partite, poi però di là c'era il Benfica, e lei è così attenta (si rivolge a una giornalista, ndr) che saprà un po' di storia, sono state diverse le partite che non siamo riusciti a vincere contro il Benfica. Sennò vi riporto tutti a Bodo, dove ci avete fatto due palle così perché si doveva stravincere a Bodo e poi si vede i risultati che fa contro le squadre che gioca… ‘E ora non si avrà mica paura anche del Bodo Glimt?'. Ma che discorsi sono?".

Luciano Spalletti durante Juventus–Benfica
Luciano Spalletti durante Juventus–Benfica

Il riferimento è alla clamorosa vittoria della squadra norvegese per 3-1 contro il Manchester City. Un risultato che secondo Spalletti rivaluta quello che ha fatto la Juve su quello stesso campo: "Ma che discorsi sono? – ripete ancora – Scarse conoscenze di quello che succede. Si vuol togliere per forza qualcosa per dare addosso a qualcuno. Stasera è stata una partita difficile, l'avevo detto precedentemente, partita difficile dove abbiamo vinto secondo me meritatamente. Sono stati bravi i calciatori come sempre a ribaltare un paio di situazioni, perché poi abbiamo avuto il finale del primo tempo e l'inizio del secondo tempo complicati, ma un po' determinati anche da noi perché abbiamo perso dei palloni troppo facilmente per quello che è il calcio che bisogna giocare. E poi lì arriva la pressione, il pubblico comincia a rumoreggiare, la posta in palio altissima, e può darsi che venga un pochettino di frenesia".

Immagine
Immagine
Immagine
