Spalletti non sa di essere in diretta, battibecco fuorionda dopo Italia-Venezuela: "Dimmi che vuoi" Luciano Spalletti nervoso al termine di Venezuela-Italia, il ct non si accorge di essere già in diretta TV e si lascia andare ad un battibecco con qualcuno posto dietro la telecamera.

A cura di Michele Mazzeo

L'Italia sperimentale vista nell'amichevole vinta contro il Venezuela non ha convinto fino in fondo. Al di là del risultato, gli Azzurri hanno faticato e non poco a calarsi nel 3-4-3 scelto da Luciano Spalletti per questo primo test amichevole negli Stati Uniti, riuscendo poi ad avere la meglio della nazionale sudamericana solo nel finale con il ritorno al tradizionale 4-3-3 e l'ingresso di alcuni big dalla panchina tra cui Jorginho che ha servito uno splendido assist per il gol del definitivo 2-1 siglato da Mateo Retegui (che aveva messo a segno anche la rete dell'iniziale vantaggio azzurro).

E al termine del match anche lo stesso CT Luciano Spalletti non è sembrato del tutto soddisfatto del gioco espresso dai suoi ragazzi sul terreno di gioco del DRV PNK Stadium di Miami. Al fischio finale l'allenatore toscano è difatti apparso leggermente infastidito tradendo anche un pizzico di nervosismo poco prima di rilasciare la consueta intervista post-partita ai microfoni della Rai.

Mentre stava ancora sistemando l'auricolare il commissario tecnico della Nazionale è stato infatti protagonista di un battibecco con qualcuno che si trovava dietro la telecamera. "Che vuoi? Dimmi che vuoi!" ha difatti urlato Spalletti con un tono infastidito. Una piccola discussione che, contrariamente a quanto pensava il CT, è stata trasmessa in diretta TV dato che il collegamento con lo stadio era già in onda.

Nervosismo che successivamente ha lasciato trapelare anche rispondendo alla prima domanda della giornalista RAI che chiedeva se l'iniziale 3-4-3 fosse un modulo al momento indigesto per la sua Italia: "Non sono d'accordo" ha difatti seccamente risposto Spalletti prima di sottolineare come vi siano stati degli aspetti positivi anche quando la sua nazionale era schierata in campo con il nuovo modulo.

Un nervosismo, quello di Luciano Spalletti, dovuto probabilmente all'atteggiamento mostrato durante l'incontro da alcuni dei suoi ragazzi: "Da un punto di vista dell'impatto fisico serve mettere qualcosa in più, perché a volte siamo superficiali a prescindere dal sistema. Prima dobbiamo mettere a posto queste cose, poi si parlerà di altro" ha difatti aggiunto nel prosieguo dell'intervista post Venezuela-Italia bacchettando i suoi calciatori.