Italia-Venezuela in diretta, formazioni ufficiali e risultato: Retegui in attacco, Udogie sulla destra

Spalletti sa benissimo che tenere la concentrazione sarà il suo grande compito in queste due amichevoli. Attenzione alta soprattutto per chi si gioca la convocazione in vista degli Europei. Proprio per questo ha voluto ribadire questo nelle sue dichiarazioni alla vigilia della partenza per gli States: "Saremo attenti a queste amichevoli, agli allenamenti e alle partite delle squadre di club, vedremo qualcuno di nuovo. Avendo il bisogno di creare sempre roba più forte, si vanno a fare queste prove e poi ci si portano via i risultati". E poi un avvertimento alla squadra: "Non sarà la nuova edizione di “Vacanze in America”.