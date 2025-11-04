Spalletti fiducioso dopo il pareggio con lo Sporting: “Squadra forte, con questo spirito ne vinceremo tante”

Luciano Spalletti ha analizzato il pareggio per 1-1 della Juventus contro lo Sporting Clube: “La cosa che mi fa essere fiducioso è che noi abbiamo giocatori forti e con qualità importanti”.

Luciano Spalletti ha analizzato il pareggio per 1-1 della Juventus contro lo Sporting Clube de Portugal. L'esordio casalingo ed europeo del neo allenatore bianconero si è chiuso con un solo punto e ai microfoni di Sky il tecnico ne ha parlato così: "Loro sono una buonissima squadra perché giocano un calcio offensivo e importante dal punto di vista di possesso. Abbiamo avuto un inizio complicato e poi c’è stata una reazione. Abbiamo perso troppi palloni quando li abbiamo presi, siamo stati un po’ sporchi nelle giocate. In generale la squadra ha fatto una grande prestazione. Quello che mi fa essere fiducioso è che abbiamo roba alle mani, perché ci sono giocatori forti che hanno qualità importanti. Dobbiamo migliorare nella manovra ma abbiamo soluzioni e qualità".

Dopo la vittoria con la Cremonese, Spalletti ha pareggiato all'esordio casalingo con la Juve e in Champions League. L'allenatore ha parlato così delle prime impressioni sulla prima partita in casa da tecnico della Juve: "Una cornice bellissima. Uno stadio così crea un’atmosfera bellissima. Abbiamo fatto delle buone cose ma tutti insieme ci toglieremo delle soddisfazioni".

Spalletti: "Se continuano con questo spirito ne vinceremo tante"

L'allenatore della Vecchia Signora ha proseguito così la sua analisi: "C’era il rischio di essere troppo offensivi. Loro sono bravissimi a giocare nello stretto. Noi siamo stati bravi perché gli abbiamo tolto il palleggio. A volte siamo stati un po’ frenetici, abbiamo ridato molti palloni che avevamo conquistato. Se continuano con questo spirito ne vinceremo tante, perché ho una squadra forte. La velocità di trasmissione della palla è quello che fa la differenza ma ci sono tante fasi di gioco. Ormai il blocco squadra lo fanno tutti, bisogna saper scegliere i momenti della partita ed essere più veloci".