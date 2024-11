video suggerito

Spalletti ferma tutti in conferenza stampa, deve parlare di Sinner: "Una roba da guardare e seguire" Luciano Spalletti prima di chiudere la conferenza stampa ferma tutti per fare i complimenti a Jannik Sinner spiegando la sua importanza: "La perseveranza ha scelto lui come predestinato".

A cura di Fabrizio Rinelli

Luciano Spalletti, l'Italia e Jannik Sinner alle ATP Finals. Tutti insieme protagonisti nella stessa serata di ieri quando gli azzurri hanno staccato matematicamente il pass per i quarti di Nations League insieme al successo dell'altoatesino contro Medvedev. Una notta speciale per lo sport del nostro Paese che andava celebrata al meglio. Ecco perché è stato proprio Spalletti, Ct azzurro, che prima di concludere la conferenza stampa post Belgio-Italia ha esortato tutti a non andare via perché aveva qualcosa da dire proprio su Sinner che ha giocato contemporaneamente all'Italia.

L'intervento di Spalletti stava per concludersi ma all'improvviso è proprio Spalletti a tenere a fermi tutti: "Non chiudiamo – avvisa il CT dell'Italia -. Facciamo i complimenti a Sinner che è una roba da guardare, da seguire". Spalletti sembra a dir poco colpito dalle qualità del numero uno del tennis mondiale e ne sottolinea i dettagli che l'hanno maggiormente colpito: "La perseveranza ha scelto lui come predestinato, ha scelto il suo talento – ha aggiunto Spalletti – . Sinner è uno che non molla un centimetro che lavora dalla mattina alla sera e ha un talento incredibile, bravo Jannik!".

Spalletti alza la voce quando pronuncia l'ultima frase proprio per rimarcare il proprio concetto. L'aveva già fatto alla vigilia della serata di ieri parlando proprio di questo doppio incrocio tra l'impegno della Nazionale in Belgio e la partita di Jannik contro Medvedev: "Nessun dilemma per stasera tra Sinner e la Nazionale, anzi è bello avere due situazioni piacevoli da poter scegliere – aveva spiegato al Gr Rai -. È giusto che ognuno scelga quello che gli fa più piacere, ma sono convinto che tutti quanti cambieranno spesso canale. Quando andremo in campo, proveremo a seguire in qualche modo la sua partita”.

Sinner protagonista assoluto alle ATP Finals.

Sinner fonte di ispirazione per l'Italia

Jannik pare sia stato davvero fondamentale per Spalletti affinché i propri calciatori possano apprendere proprio da Sinner quei valori che lui vorrebbe riuscissero ad assimilare presto anche gli azzurri: "Dovremo avere la stessa autodisciplina di Sinner, dobbiamo alzare l’asticella giorno per giorno per raggiungere qualcosa di nuovo come fa lui" aveva spiegato Spalletti che a quanto pare sta beneficiando al meglio visti gli ultimi risultati di questa Italia.