Intervenuto nelle scorse ore alla presentazione del libro di Sara Gama, il difensore della Juventus femminile e capitano della Nazionale italiana, Vincenzo Spadafora ha commentato l'attesa per l'imminente decisione del giudice sportivo in merito a Juventus-Napoli, partita che non si è potuta giocare, nello scorso turno di campionato, per l'assenza della formazione partenopea: rimasta in Campania dopo la positività al Covid di Zielinski ed Elmas e dopo il divieto di spostamento da parte della ASL campana.

"Dal giudice sportivo mi aspetto che decida con saggezza – ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport, durante il suo intervento al Coni – Sono anch'io in attesa della decisione". In attesa delle parole del giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, che potrebbero arrivare nelle prossime ore e che dovranno fare chiarezza sull'eventuale sconfitta a tavolino o sulla punizione nei confronti del Napoli, Vincenzo Spadafora ha anche commentato l'escalation di contagi tra i calciatori emersa negli ultimi giorni.

Il protocollo da rispettare

"La situazione mi preoccupa il giusto, nel senso che noi abbiamo un protocollo che secondo me è valido, ma è valido se viene rispettato e nelle settimane scorse abbiamo visto che non tutte le società lo hanno fatto pienamente e lo hanno fatto rispettare ai loro calciatori – ha aggiunto il ministro, davanti ai microfoni dei giornalisti presenti nella sala del Coni – Queste sono le condizioni minime che abbiamo concordato con Lega e Figc per poter ripartire con il campionato. Se la Lega vuole, può adottare anche misure più severe a tutela dei suoi giocatori. Nonostante l'aumento dei contagi, la situazione è ancora sotto controllo".