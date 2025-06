video suggerito

Sorrentino: "Suona il postino: 'C'è un pacco per lei'. Ma non avevo ordinato niente. Era di Messi" Nel 2007 Stefano Sorrentino affronta Leo Messi nella Liga, 13 anni dopo il postino bussa alla sua porta: "C'è un pacco per lei".

A cura di Paolo Fiorenza

Stefano Sorrentino ha giocato all'estero per quattro anni: i primi tre in Grecia all'AEK Atene, con annessi ricordi della tifoseria caldissima (pure troppo…), poi nella stagione 2007/2008 in Spagna con la maglia del Recreativo Huelva. Impiegato da titolare dalla squadra andalusa, il portiere di Cava de' Tirreni conquistò la salvezza nella Liga, tornando poi in Italia, al Chievo, nell'estate successiva. La parentesi spagnola gli è valsa, anni dopo, una sorpresa da parte di Leo Messi: un misterioso e inatteso pacco.

Il postino suona a casa di Sorrentino: è arrivato un pacco da parte di Leo Messi

Tutto ebbe origine il 24 novembre del 2007, quando il Barcellona di Messi ospitò al Camp Nou il Recreativo Huelva: fu un secco 3-0 per i blaugrana, con reti di Gabriel Milito, Bojan Krkic e appunto Messi, all'81' su rigore. "Avevo visto che ultimamente gli piaceva calciarlo centrale, quindi ho fatto una finta e sono rimasto fermo. Invece l'ha piazzata e mi ha fatto gol", racconta al podcast ‘DoppioPasso' Sorrentino, oggi 46enne.

Da quel momento passano 13 anni e succede qualcosa a casa di Sorrentino, che si era appena ritirato: "Suona il postino e mi dice: ‘C'è un pacco per lei'. Ma io non avevo ordinato niente. Un pacco. Apro e c'è la birra di Messi. Perché Messi, quando ha fatto il record di gol nella Liga, a ogni portiere a cui ha segnato ha mandato la birra con il numero del gol, la data e tutto quanto, con una lettera di saluti e ringraziamenti. È un piccolo trofeo che ho là, guai ad aprirla…".

Stefano Sorrentino oggi ha 46 anni

Le birre di Messi, c'è chi ne ha fatto incetta: Buffon ne ha ricevute due, Casillas 17

Accadde nel dicembre del 2020, Messi batté il record di gol segnati con una singola squadra, raggiungendo quota 644 con il Barcellona e superando i 643 gol di Pelé col Santos. Per celebrare questo traguardo, la Budweiser, sponsor di Messi e della Liga, ideò una campagna originale: inviò 644 bottiglie di birra personalizzate ai 160 portieri che avevano subito almeno un gol da Messi durante la sua carriera al Barcellona. Ogni bottiglia riportava il numero del gol, la data e altri dettagli relativi alla rete segnata. Ovviamente in caso di più reti subite, un portiere si è ritrovato nel pacco il numero corrispondente di birre.

Se Sorrentino si è dovuto ‘accontentare' di una sola birra di Messi, ci sono portieri che hanno potuto aprire un pub… Diego Alves guida la classifica a quota 21 gol subiti da Leo (e conseguente numero di birre), dietro di lui Iker Casillas e Gorka Iraizoz a 17. Gigi Buffon ha ricevuto due bottiglie numerate: la 514 e la 515, in riferimento ai gol segnati da Messi in due partite contro la Juventus. Il toscano all'epoca ha espresso il suo apprezzamento per il gesto: "Grazie per le birre. Lo prendo come un complimento. Abbiamo combattuto grandi battaglie nel corso degli anni!". Due birre peraltro è ancora accettabile…