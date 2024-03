Sommer si fa male con la Svizzera, altro infortunio in nazionale per l’Inter: i tempi di recupero Sommer si è infortunato durante l’amichevole tra la sua Svizzera e la Danimarca: il portiere è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema alla caviglia. Ora l’Inter trema per i tempi di recupero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Yann Sommer è stato sostituito al 37′ del primo tempo dell'amichevole che la Svizzera stava giocando contro la Danimarca per un problema alla caviglia. Il portiere dell'Inter ha poggiato male il piede su un'uscita, causando una distorsione alla caviglia destra, in occasione di un calcio d'angolo degli avversari.

L'estremo difensore elvetico ha provato a rimanere in campo per qualche minuto ma non ce l'ha fatta chiesto il cambio. Al suo posto è entrato Yvon Mvogo. Lo staff medico del club nerazzurro è subito entrato in contatto con quello della nazionale svizzera e cercherà di tracciare quanto prima il reale stato della sua situazione.

Secondo quanto riporta emittente elvetica RSI, non dovrebbe trattarsi di un infortunio grave per Sommer e nelle prossime ore i primi accertamenti, ma saranno necessari gli esami strumentali una volta rientrato ad Appiano Gentile.

Il commissario tecnico della Svizzera, Murat Yakin, ha spiegato così la situazione: "Ha avuto una distorsione e c'è un po’ di preoccupazione. Speriamo che possa riprendersi al più presto e che l'infortunio non sia grave".

Simone Inzaghi non dovrebbe averlo a disposizione per l'Empoli e al suo posto è già allertato Emil Audero, che in questa stagione ha giocato solo tre partite da titolare: in campionato a Lecce, vittoria per 4-0; in Coppa Italia con il Bologna, sconfitta per 2-1; e in Champions League col Benfica, pareggio per 3-3.

Un'altra tegola dalla sosta nazionali per i nerazzurri dopo quella di Stefan de Vrij, che è già rientrato ad Appiano Gentile dopo il problema agli adduttori accusato nel ritiro con l'Olanda: il difensore è stato visitato da medici dell'Inter ma all'inizio della prossima settimana verrà sottoposto a ulteriori accertamenti dopo quelli effettuati dallo staff degli Oranje.

C'è un po' di preoccupazione in casa Inter, che è sempre alle prese sempre con il caso Acerbi e ora deve fare i conti con questi due infortuni: tutti e tre i calciatori non dovrebbero esserci contro l'Empoli nel prossimo turno di campionato. Simone Inzaghi rischia di dover fare a meno di tre calciatori su cui ha fatto grande affidamento in questa stagione: due per problemi fisici e uno alle prese con le decisioni del Giudice Sportivo dopo i fatti di Inter-Napoli.